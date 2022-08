Two Point Campus: El título que tienes que jugar porque la tesis puede esperar

¿Alguna vez te has preguntado cómo sería la escuela de tus sueños? Con carreras y materias realmente útiles para la vida, enormes laboratorios para realizar los más locos experimentos científicos y salones y pasillos hechos a la medida. Si a ti también te gustan los simuladores en los que tú eres el dios que controla las insignificantes vidas de las personas en la pantalla, entonces te gustará hacerlo en las inmediaciones de tu propia universidad.

Two Point Campus de Two Point Studios y Sega llega después del éxito de otro cozy game, Two Point Hospital. En ese título, la idea era construir un hospital a medida y gestionarlo (una actividad que puede ser muy relajante… o muy estresante cuando se te juntan los pacientes). Este nuevo juego ocurre en los terrenos de una universidad muy gringa, de esas que en Latinoamérica vimos solamente en las series de universitarios alocados, con pasillos llenos de vending machines y dorm rooms para estudiar y descansar.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Jugamos TPC en PS4 y ya estamos en una edad en la que tenemos cada vez menos paciencia para aprender nuevas reglas y modos de juego en ambientes miniatura. Sin embargo, una vez que empiezas a jugar, la historia te lleva de la mano: conforme pasa el tiempo adquieres más libertad y tienes que tomar importantes decisiones que implican la contratación de nuevos profesores o la gestión de los equipos de cheeseball, un extraño deporte escolar que se juega con disfraces de roedor.

De la misma forma, esta no es tu típica universidad gris con materias genéricas como “Teorías de la Comunicación” o “Taller de redacción”. Como te decía antes, aquí hay materias que involucran el uso de la magia y la hechicería (un guiño a las asignaturas de Hogwarts, probablemente), la comedia o cómo ser un caballero medieval.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Una vez que aprendes los conceptos básicos y superas las primeras tareas, eres un poco más libre: puedes administrar cada aspecto del campus por tu cuenta, pero eso también implica encargarse de cada detalle. De ti depende qué tan felices son los alumnos en la escuela, qué tanto están aprendiendo (o perdiendo el tiempo), qué tan cansados terminan después de todo un día de estudio (o de juerga) o los espacios con los que todo el personal cuenta para relajarse y disfrutar. Al final, el principal objetivo es el mismo que el de todas las universidades privadas de la vida real: hacer dinero.

La parte favorita de todo cozy gamer es, sin duda, esa en la que puedes organizar y decorar con el mobiliario a tu disposición. No necesitas haber ido a la facultad de arquitectura para construir ni para decorar tu hermosa universidad, pero sin duda te conviene planear muy bien cada metro cuadrado que utilizarás dentro del espacio que tienes disponible. Two Point Campus recupera otro punto fuerte de Two Point Hospital y ese es el humor: vas a leer y escuchar muchas cosas que te harán reír mientras desarrollas los proyectos de la escuela. Si quieres jugarlo, te gustará saber que ya está disponible en PS4, PS5 y Nintendo Switch.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Lo bueno:

El estilo gráfico es muy similar al de Two Point Hospital (sí, eso es algo positivo).

Pasarás horas de diversión creando la universidad de tus sueños.

Está lleno de humor y referencias a productos de la cultura pop que disfrutarás si eres fan de cosas como Harry Potter o Vaselina.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Lo malo:

Puede ser abrumador. La pantalla se siente saturada de opciones e indicaciones y, si eres desorganizado como yo, puede que se te junte el lavado con el planchado escolar.

Podría interesarte