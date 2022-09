Videojuegos en el anime: 5 series que puedes ver hoy en streaming

Si te gustan el anime y los videojuegos, te recomendamos algunas series que se van a volver tus favoritas.

Hay miles de series live-action y animadas en servicios de streaming y algunas mezclan perfectamente el amor por los videojuegos y el anime. Algunas nos llevan por adorables y divertidas aventuras llenas de color, otras por oscuros callejones citadinos y violentos encuentros onomatopéyicos. Aquí te recomiendo cinco series que probablemente ya conoces y, si no, las vas a amar:

Hi Score Girl

Hi Score Girl no solo trata sobre cómo ser mejor en las maquinitas, también es una historia de amor adolescente muy nostálgica. Ocurre en la década de los 90 y cuenta la historia de Haruo Yaguchi, un adolescente adicto los videojuegos que busca ser el mejor competidor de Street Fighter II (su espíritu guía en toda la serie es el mismísimo Guile), pero conoce a Akira Oono, la mejor peleadora de ese videojuego, quien ni siquiera está buscando ser la mejor. Hay dos temporadas en Netflix y puedes verlas en un fin de semana.

Pokémon Journeys

Las aventuras de Ash Ketchum y Pikachu no terminaron cuando te convertiste en adulto. Ellos siguen recorriendo el mundo y viviendo intensas aventuras con un variopinto grupo de nuevos Pokémon, buscando batallas y participando en torneos. Todo con tal de ser “siempre el mejor”

Este año puedes darle una oportunidad a Pokémon Journeys (Viajes Pokémon), la serie de Pokémon en la que Ash está a punto de ser campeón. Sí, por fin. Después de 26 años, Ash podría alcanzar la gloria. La serie tiene tres temporadas y en ellas vemos cómo es que Ash consigue clasificar al Torneo de los Ocho Maestros de la Serie Mundial de Coronación. Si te gustaba Pokémon de pequeña, seguramente Pokémon Journeys te va a gustar mucho.

Sword Art Online

No podemos hablar de animes relacionados a los videojuegos sin mencionar a Sword Art Online. Esta serie toma el concepto de los MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game) y nos cuenta una historia llena de acción y fantasía. Sword Art Online cuenta la historia de 9.999 jugadores que quedan atrapados en un juego virtual y fallecen si alguien los mata en el mundo real.

Sword Art Online no solo es una gran historia de ciencia ficción, también es una buena serie para empezar en el mundo del anime. Es fácil de ver, ligera y amigable; con mucha tensión dramática, peleas y personajes entrañables.

Street Fighter II

En la década de los 90 se hicieron muchos experimentos con Street Fighter II. El videojuego de Capcom era el más popular del mundo y Estados Unidos intentó hacer una película live-action (protagonizada por un perturbado Jean Claude Van Damme) y una serie animada. Ambas fueron un fracaso.

Japón tomó las riendas del asunto y creó una de las mejores películas animadas de todos los tiempos: Street Fighter II: The Animated Movie. La película le da a los 16 luchadores del juego la dignidad que los gringos no les otorgaron. A la película le siguieron los Street Fighter Alpha: Generations (Street Fighter: Alpha Generations) y Street Fighter Zero Movie, más la serie Street Fighter II-V. Una gran serie para los que quieran algo más que el videojuego.

Cyberpunk: Edgerunners

Rápida, sin contemplaciones, con una historia trepidante y nostálgica, así es Cyberpunk: Edgerunners, la serie animada producida por Netflix que está ambientada en el universo de Cyberpunk 2077, el videojuego creado por CD Projekt RED cuyo lanzamiento fue un rotundo fracaso (del que ya hablamos aquí).

La historia sigue a David Martinez, un joven genio que vive con su madre en la pobreza y tiene que buscarse un futuro en las calles de Night City, una ciudad llena de vicios y tecnología. Cyberpunk: Edgerunners toma más riesgos que las otras producciones de Netflix (Arcane , Castlevania, DOTA: Dragon’s Blood y The Witcher: Nightmare of the Wolf) y no se toca el corazón para mostrar la violencia de rige las calles de Night City.

