WhatsApp: Si recibes esta llamada, cuelga; así pueden hackear tu cuenta

No te enfrasques en una discusión de “¿Quién habla?” y “¿Con quién desea hablar?”. Cuelga en ese momento y, si aún no te pasa, haz esto para evitar que roben tu cuenta de WhatsApp.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en este lado del mundo. También es, lamentablemente, una de las que más usan los ciberdelincuentes para hackear y estafar. En este episodio del mundo enfermo y triste en el que vivimos, un usuario de TikTok nos ayuda a describir cómo funciona este “nuevo” engaño en WhatsApp porque a él mismo le pasó. Así que advierte a tus amigas, amigos y familiares sobre lo que deben hacer si reciben una llamada similar.

El tiktoker Charli Martell explica que todo empezó con una llamada telefónica a primera hora (una red flag cuando te llaman de un número que no conoces, pues aprovechan que probablemente estás medio dormido y no piensas con claridad): “Recibí una llamada más o menos por ahí de las seis de la mañana. En eso contesto y una persona me dice: ‘¿Con quién tengo el gusto?’ y yo le dije ‘¿Con quién quieres hablar?’. Y luego otra vez: ‘¿Con quién tengo el gusto?’ y yo le dije ‘Que con quién quieres hablar’. Total que así me entretuvo como unos 30 segundos y en eso decido colgarle”.

Aunque Charli solamente habló con la persona desconocida durante 30 segundos, fue tiempo suficiente para que los delincuentes lograran lo que buscaban. “Inmediatamente me llega un mensaje de WhatsApp de que lo estaban configurando en otro dispositivo. Y a la par me llega otro mensaje que es del buzón de voz, todo esto de manera simultánea”. Lo que pasó fue que, mientras Charli hablaba por teléfono, alguien intentó acceder a su WhatsApp y logró que, como la línea estaba ocupada, el código se fuera directamente al buzón.

“Pasaron unos 10, 15 segundos y en eso pum, ya no tenía acceso a mi WhatsApp”, cuenta. “Entonces rápido me puse a leer y encontré la información. Demasiado tarde, pero aquí se las paso para que no les suceda esto que a mí me acaba de pasar. Resulta que, mientras una persona te entretiene, alguien pide un código de verificación, el cual no entra. ¿Por qué? Porque tú estás hablando con ese wey. Entonces ese código se va a tu buzón. Y por alguna razón Telcel tiene esa vulnerabilidad. O sea cualquier persona puede accesar a tu buzón de voz. Es increíble, ni siquiera lo utilizo el mugre buzón de voz”.

Como explica Charli, los estafadores pueden acceder a tu buzón de voz y, por ende, al código de verificación que acabas de recibir. Ese código sirve para verificar que eres tú quien intenta acceder a desde otro dispositivo, por lo que cualquier persona que lo tenga en su poder puede apoderarse de tu WhatsApp.

¿Qué puedo hacer para que esto no me pase?

Además de evitar contestar llamadas de números desconocidos o colgar inmediatamente si no sabes quién es la persona que está al otro lado de la línea, la forma de evitar esto está en la configuración del buzón de voz. Para esto, explica Charli, hay que comunicarse con la compañía telefónica (que en su caso es Telcel) “y pedir que les desactiven el servicio de buzón de voz o bien que ustedes le pongan una contraseña al buzón de voz”.

Lamentablemente sabemos de este engaño porque a Charli Martell y a otras personas ya les sucedió. Si aún no te pasa, aún estás a tiempo de desactivar el servicio de buzón de voz o configurarlo para que nadie más que tú pueda acceder a él, además de alertar a otras personas para que no les pase lo mismo.

