WhatsApp: Cómo descargar los stickers de Stranger Things 4

La cuarta temporada de Stranger Things llegó por fin a Netflix, y qué mejor que discutir estos episodios en WhatsApp con su nueva colección de stickers.

En 1986 no existía WhatsApp. Ni siquiera existían los smartphones. Pero en 2022 podemos tener lo mejor de los años 80 con la tecnología actual: después de tres años de espera, llegó la cuarta y penúltima temporada de Stranger Things a Netflix. Si tú también llevas todo este tiempo esperando pacientemente para descubrir el destino de Eleven, Mike Wheeler, Lucas Sinclair, Dustin Henderson, Will Byers y compañía, seguramente ya estás hablando al respecto con tus amigas y amigos por WhatsApp.

Para mejorar la experiencia, ahora te compartimos los stickers oficiales de la serie. Pon atención a los pasos, porque estás a nada de conseguirlos. No importa si tienes iOS o Android, sigue estas instrucciones en tu aplicación de WhatsApp:

Da clic en esta liga, que te abrirá un api dentro de la aplicación: https://wa.me/stickerpack/StrangerThings En la parte de abajo aparecerá un botón para descargar los 11 stickers oficiales. Puedes tocarlos para ver la vista previa. Las imágenes animadas estarán almacenadas en la sección de stickers de tu WhatsApp.

¡Listo! Ahora ya tienes los stickers oficiales de la serie. Ojo, no debes instalar aplicaciones externas ni nada para obtener los stickers, todo se encuentra dentro de WhatsApp.

No te queremos spoilear si no has visto la serie, pero esta cuarta temporada arranca como una de las mejores (y si no nos crees, mira los primeros ocho minutos): está llena de referencias ochenteras, tiene un increíble soundtrack y sí, mucho horror. Nuestras expectativas son altísimas.

