¡Xbox Gamepass ultimate te regala 3 meses de Apple TV+ y Apple Music!

Poco después de que ambas aplicaciones llegaran a las plataformas de gaming de Microsoft, te regalan unos buenos meses de suscripción para que les des una checada.

Hace unos meses, Apple y Microsoft dieron a conocer que las apps de Apple Music y Apple TV llegarían a las consolas Xbox One y Xbox Series. Ya eran más que esperadas por los usuarios de las mismas y no se encontraban en las dichas consolas hasta hace relativamente poco.

Lo mejor de esto es que, hace unos días, Xbox dio a conocer a través de un comunicado en diversos medios que las recompensas para los usuarios de Xbox Gamepass Ultimate, serían de tres meses para cada uno de los servicios. Por lo que, si eres usuario del mencionado servicio, corre a reclamarlas. Puedes hacerlo antes del 31/03/2023. En cuanto reclames tus códigos, en pantalla se te indicará hasta cuándo tienes para canjearlos (pasando este tiempo estos se volverán inservibles). ¿No sabes cómo canjearlos? No te preocupes, yo te digo.

Pero antes de comenzar todo el proceso, te recomiendo ir a la pagina de Apple y crearte una cuenta, para agilizar todo. Recuerda que no hace falta que tengas un producto de Apple como un iPad, iPhone, iMac, etc. Puedes hacerlo desde una PC, pero si tienes uno de estos dispositivos, qué mejor. Le sacarás mas provecho a todo. De igual forma te comento que la app de Apple music se encuentra disponible en dispositivos Android, por lo que puedes bajar la app ahí, y si tienes una PC, baja la app de iTunes, ahí podrás escuchar tu biblioteca de música y la de Apple Music.

En celular

Abre tu app de Xbox Gamepass (si no la tienes te dejo los links aquí para iOS y Android) Ve a la pestaña de tu perfil (para que la identifiques, es donde está tu imagen de perfil que tengas en Xbox) Baja hasta donde dice Ventajas Toca la opción “Ver todo” Baja hasta que encuentres dichas ventajas. (No te preocupes tienen nombre e imagen, las reconocerás fácilmente) Toca la que desees reclamar Toca la opción de “Ir a tv.apple.com o Ir a music.apple.com” respectivamente para ser redirigido a las respectivas páginas.

En consola

Ve a la app de Gamepass Ve a la sección de ventajas (También puede aparecerte como Perks, tiene un dibujo de una cajita de regalo a un costado, no hay pierde) Baja hasta encontrar las respectivas ventajas Selecciona la ventaja que desees reclamar Selecciona la opción reclamar Acto seguido te desplegará un código QR con el link y tu cogido de regalo, el cual deberás escanear para poder canjearlos.

A un lado de tu QR, está el link con tu código, por lo que puedes escribirlo dentro de tu navegador de preferencia y hacerlo todo manualmente ya sea en tu celular, Tablet o PC/Mac. Inclusive hacer todo esto desde la misma consola.

Yo te sugiero que todo el proceso lo hagas desde tu consola y copies el link en tu navegador en PC, ya que es más cómodo y rápido. Pero esa ya es decisión tuya.

Una ves que hayas escaneado el QR o copiado el link, serás redirigido a una pagina en donde canjearás este beneficio, por lo que deberás seguir unos pasos más, te los pongo aquí abajo para que no tengas pierde, recuerda primero hacerte una cuenta, ya que esto en verdad agiliza el proceso, ya que obviamente necesitaras dicha cuenta, no te preocupes, esta cuenta que harás en Apple, te servirá para cada uno de los servicios mencionados y todo lo demás que Apple te ofrece, como comprar música y películas dentro de iTunes Store, si tú ya quienes cuenta o un producto de Apple, la tienes mas fácil, ya que esa cuenta que usas será a misma para que disfrutes de los servicios.

Una vez ingresado el link o escaneado el QR

Serás redirigido a la respectiva pagina Se te pedirá iniciar sesión Verás una pantalla que te explica el tipo de servicio, y el tiempo que tienes dentro del mismo ¡Acepta!

Ojo aquí

Al momento de canjear la suscripción de Apple music no tuve problema alguno, pero al canjear Apple TV+ se me pidió ingresar una tarjeta de debido o crédito (en la pantalla solo mencionan tarjeta de crédito, pero una de débito sirve perfecto, te lo digo ya que yo puse la mía y no hubo problema). Este paso no puede saltarse, por lo que sí, estás obligado a poner una. No se te hará ningún cobro una vez que pongas tu tarjeta.

Antes de canjear todo revisa bien las fechas de corte, ya que pasando dicha fecha, se te cobrará el respectivo monto por los servicios, si tú lo deseas una vez canjeado todo, y te cerciores que puedes disfrutar del contenido, puedes cancelar. No te preocupes, no perderás el acceso, solamente evitarás que se te cobre (o también puedes desactivar la renovación automática) y perderás el acceso una vez pasada la fecha de corte. Haz esto siempre y cuando decidas no continuar usando el servicio, si gustas continuar usándolo, hazlo sin problemas. De hecho hay distintos tipos de planes; Familiar, individual y Estudiante. Si estás estudiando la universidad te aconsejo usar ese plan, ya que tiene un descuento y algunos beneficios más.

