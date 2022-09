El fin de una era: Se confirman los últimos Games with Gold retrocompatibles de Xbox

Después de muchos años, Xbox, dejará de regalar juegos retrocompatibles de Xbox y Xbox 360.

Hace poco, Xbox a través de sus redes y diversos medios, confirmaron que los juegos de Xbox 360 y Xbox dejarían de ser regalados en el servicio de recompensas “Games With Gold” de Xbox y que en el mes de septiembre el servicio vería los últimos de estos juegos. Y hoy se han confirmado cuales son los últimos juegos que se regalaran.

¿Qué son los Games With Gold?

Primero pongámonos en contexto, si eres ajeno a los videojuegos o a Xbox, es importante que primero sepas de qué estoy hablando, y aquí te explicaré brevemente que es “Games With Gold”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Games With Gold es un servicio de recompensas que surgió a finales de la generación de Xbox 360, siendo “Fable 3″ el primer juego en ser regalado en este servicio. El servicio de recompensas fue creado para justamente recompensar con dos juegos gratis mensualmente, (Siendo entregados uno en cada quincena) a aquellos jugadores que estuvieran inscritos en el servicio de “Xbox Live Gold”. O sea que crearan un perfil dentro de la red “Xbox Live” y posteriormente pagaran la suscripción para poder acceder a los servicios de juego en línea.

Games With Gold lleva prácticamente dos generaciones activa y a tenido varias modificaciones a lo largo de su existencia, primero regalaba juegos para la consola Xbox 360, que fue donde nació este servicio, posteriormente y con la llegada de Xbox One el servicio vio su primera modificación. En primer lugar, se regalarían cuatro juegos, dos para cada quincena, siendo dos de Xbox One y dos de Xbox 360. Además de que los juegos regalados de Xbox 360, serian totalmente gratis y pasarían a ser totalmente propiedad de los jugadores que los reclamaran en tiempo y forma (Acto que se confirmó desde el inicio del servicio y que se mantiene hasta el fin de la llegada de los juegos retro compatibles en septiembre de 2022). Es decir que una vez reclamado el juego, las licencias del juego son totalmente tuyas, como si lo hubieras comprado.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En cambio, los juegos de Xbox One serian como una renta gratuita semipermanente para aquellos que los reclamaran en tiempo y forma, la diferencia entre estos juegos y los de Xbox 360, son que los juegos de Xbox One podrían ser accedidos a ellos siempre y cuando los jugadores estuvieran suscritos al servicio. Es decir, si un jugador reclamaba un juego y estaba inscrito al servicio, podía acceder al juego tanto como quisiera, pero una vez acabado su tiempo de suscripción, se le pedía renovar la suscripción o en su defecto comprar el juego. Pero esto no quería decir que una vez acabada la suscripción los juegos desaparecerían de su biblioteca de juegos, todo lo contrario, si se te acababa la suscripción y la renovabas pronto o en un futuro lejano, los juegos se mantendrían en la biblioteca del usuario.

Otro de los cambios que ha tenido el servicio es que, con la llegada de los juegos de la primera Xbox a la retro compatibilidad de Xbox, la cosa cambio un poco, las reglas se mantenían, pero los juegos cambiaron un poco, ya que continuaban siendo 2 juegos de Xbox One regalados mensualmente, mientras que los retro compatibles cambiaron siendo 1 de Xbox y 1 de Xbox 360. Pero las reglas de las licencias que aplicaron para Xbox 360 desde el principio, abarcarían también los juegos de la primera Xbox.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Xbox Gamepass Ultimate y los Games With Gold

Con el paso de los años se confirmó la llegada de un nuevo servicio a Xbox, siendo Xbox Gamepass, un servicio donde podrías acceder a un catalogo especifico de juegos para en el cual podrías jugar los juegos disponibles las veces que quisieras mientras estuvieran dentro del catalogo (Algo como lo que netflix y demás servicios de streaming de películas hacen), este servicio era un servicio totalmente diferente a Xbox live y aparte de este, ya que podrían funcionar de forma totalmente independiente, es decir que si tenias Xbox Live Gold, no tenías Xbox Gamepass y por lo tanto no podrías acceder a los servicios de Gamepass y viceversa.

Poco tiempo después este servicio vería una expansión, el cual llegaría a PC, llamándose Gamepass PC. Tiempo después se confirmo “un tercer servicio” que sería la unificación de todos los servicios de Xbox en uno, me refiero a que Xbox Live Gold y Xbox Gamepass se verían unificados, y no solo eso, sino que también a este servicio se le incluiría PC Gamepass y el muy reciente Xbox xCloud, el cual consiste en poder hacer streaming de ciertos juegos para jugarlos desde tu celular, consola o pc.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Con la llegada de Xbox Gamepass Ultimate, podrías acceder a varios beneficios e ingresar al catalogo de juegos Gamepass y a los servicios de Xbox Live Gold, eso incluía por supuesto a los Games With Gold, las reglas eran las mismas, 4 juegos regalados mensualmente, 2 de One, 1 de Xbox y 1 de Xbox 360 y las reglas para obtenerlos de igual manera se mantenían, hoy en día el servicio también se encuentra disponible en Xbox Series. Y mucho se a especulado desde la llegada de series y en especial desde la confirmación de la salida de los juegos retrocompatibles del servicio. Se a teorizado de que, con la salida de los juegos retro compatibles, y el hecho de que, a unos años de la salida de la Xbox Series, el servicio recibiría otra modificación siendo 2 juegos de Xbox One y 2 de Xbox Series, teoría que a sido desacreditada en algunas ocasiones ya que no ha habido muchos juegos para las consolas de nueva generación, tanto juegos de Xbox One con mejora para la nueva generación, como juegos que se han lanzado solamente en la nueva generación.

Aun así, recuerda que esto solo han sido teorías y especulaciones de la comunidad de Xbox y algunos medios especializados en videojuegos y no ha sido nada confirmado oficialmente de parte de los responsables de Xbox, aunque pensándolo con lógica, es posible que este sea el siguiente paso. Pero nos toca esperar a ver que nos dicen acerca de esto.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Juegos gratis todos los meses. Eso es ser Gold.

Obtén 2 juegos al mes sin costo adicional, incluidos juegos de Xbox 360 compatibles con versiones anteriores. A partir del 1 de octubre de 2022, Games with Gold ya no incluirá juegos para Xbox 360. Menciona Xbox en su pagina oficial.

¿Por qué Xbox tomo la decisión de no regalar mas juegos de Xbox y Xbox 360 en Games With Gold?

“Hemos llegado al límite de nuestra capacidad para traer juegos de Xbox 360 al catálogo; sin embargo, Games with Gold seguirá incluyendo emocionantes títulos de Xbox One y ahorros exclusivos cada mes. Esto no afectará a los juegos de Xbox 360 que hayas descargado antes de octubre de 2022. Todos los títulos de Xbox 360 que canjees a través de Games with Gold antes de esa fecha son tuyos y puedes conservarlos en tu cuenta de Xbox, independientemente de que continúes con tu suscripción.”, menciona Xbox en un comunicado a IGN.

¿Qué pasará con los juegos retro compatibles después de esto?

Recordemos que hace varios años Xbox mencionó que por temas de licencias dejaran de enriquecer el catalogo de juegos retrocompatibles, pero otra especulación dentro de la comunidad de fans de Xbox y medios especializados en el mundo del gaming, creen que el programa podría regresar e incluir nuevos juegos, una vez que la compra de Activision/Blizzard sea concretada en su totalidad por parte de Microsoft, y si esto llega a ocurrir, podría afectar tambien a los games with gold.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Crees que agreguen mas juegos retrocompatibles después de que la compra de Activision/Blizzard se concrete y regalen algunos de estos juegos en Games With Gold? Esto es algo verdaderamente incierto, pero esperemos que así sea. Ya que esto traería grandes beneficios a usuarios de Xbox. Esto sin mencionar que es totalmente seguro que los juegos de Activision/Blizzard indudablemente llegarían al catalogo de gamepass, pero ya veremos que nos depara el futuro.

¿Cuáles serán los últimos juegos retrocompatibles de Games With Gold?

A todo esto y después de todo un rollo para llegar a este punto, ¿Cuáles serán los últimos juegos retrocompatibles?Como ya había mencionado antes, tenemos que serán 4 juegos en total que serán los siguientes:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Gods will fall. (Xbox One) Disponible del 1 de septiembre al 30 de septiembre.

Double Kick Heroes. (Xbox One) Disponible del 16 de septiembre al 15 de octubre.

ThrillVille. (Xbox) Disponible desde el primero de septiembre al 15 de septiembre.

Portal 2. (Xbox 360) Disponible del 16 de septiembre hasta el 30 de septiembre.

Y bien, ¿qué te parecen los últimos juegos retrocompatibles? ¿Qué opinas sobre la salida de estos juegos? Recordemos que esto era algo de esperarse, ya que hace algunos años, PlayStation, hizo un movimiento similar y dejó de regalar juegos de PlayStation 3 y de PlayStation VITA dentro de PlayStation Plus. Solo que Xbox se tardó bastante en dar este paso, por diversas razones, en fin, esperemos a ver que le depara el futuro para el servicio y que sorpresas nos traerá.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte