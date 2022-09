Xenoblade Chronicles 3: El juego de Nintendo que merece varios premios

Todavía no sé si Xenoblade Chronicles 3 es el mejor juego de la franquicia, pero ya está entre lo mejor del año para Nintendo Switch

Algunas veces no sabes que quieres algo... hasta que lo tienes frente a ti. La saga Xenoblade Chronicles, que se ha hecho de una gran comunidad de fans desde su entrega para Wii, no era de mi interés porque el género JRPG jamás ha ocupado mucho de mi tiempo. Pero todo cambió con Xenoblade Chronicles 3.

Hace unos años, cuando pude probar Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, descubrí el porqué del amor hacia este juego y la admiración hacia el estudio desarrollador, Monolith Software. Aunque las experiencias Open-World inundan el mercado actual, son pocos los juegos que de verdad proponen espacios que vale la pena explorar con mecánicas ingeniosas.

La más reciente entrega, Xenoblade Chronicles 3, llegó a Nintendo Switch en agosto como la gran exclusiva JRPG de 2022 para esta consola. Aunque a mí todavía me faltan unas decenas de horas para recorrer cada rincón y descubrir cada secreto, puedo decir que es uno de los mejores títulos del género que tendremos este año.

¿De qué se trata Xenoblade Chronicles 3?

Así como ocurre con Final Fantasy, cada entrega es independiente de las anteriores. En esta ocasión seguimos la historia de Noah, Eunie, Lanz, Mio, Taion y Sena, jóvenes guerreros atrapados en un mundo que los ha condenado a la guerra desde antes de nacer y cuyas vidas están definidas por la batalla y la gloria que esta conlleva.

Tres de ellos pertenecen a la nación Agnus y los otros tres a la nación Keves, las dos potencias en conflicto cuya subsistencia depende, literalmente, de matar a los miembros de la otra. Nadie en ese mundo llega a ser viejo porque existe un ritual honorable al que todos aspiran a llegar, en el que sus cuerpos desaparecen y su energía es utilizada para el bien de los demás.

Es debido a un accidental encuentro con un misterioso hombre que los seis protagonistas descubren que sus vidas y propósitos son una mentira, y que el verdadero enemigo son quienes los gobiernan. La historia se toma su tiempo para plantear el conflicto principal y desarrollarlo, y se toma la molestia de explorar los arcos de cada personaje. El juego no tiene prisa.

Por ratos, jugar Xenoblade Chronicles 3 se siente más como ver un anime en el que cada capítulo es una temporada. Para quienes no son aficionados a este tipo de historias, será difícil mantenerse interesados por el juego. Por otro lado, los fans encontrarán una de las mejores tramas que se han contado hasta ahora en esta saga.

Esta entrega mantiene las mismas “fallas” de las anteriores. Hay diálogos cursis, escenas que toman demasiado tiempo en llegar al punto y momentos que se supone deben ser tristes, pero dan un poco de risa. A pesar de todo eso, la historia y sus protagonistas son maravillosos.

¿Es demasiado complejo?

Mi principal conflicto con los JRPG contemporáneos es lo extensa que suele ser la curva de aprendizaje. Apenas estoy comprendiendo en qué consiste la mecánica que me enseñaron hace 15 minutos, cuando el juego me arroja otras tres. Sé que es parte de la naturaleza del género y que para muchos eso lo vuelve interesante, pero no para mí.

Dejando claro eso, la saga Xenoblade Chronicles es singular porque ha logrado mantener mi atención con sus mecánicas de combate y exploración y Xenoblade Chronicles 3 probablemente es mi favorito en estos aspectos hasta ahora.

El combate mantiene el estilo de siempre. Tus personajes atacan en automático, pero la victoria depende de tu buen timing para ejecutar ataques clave en el momento exacto. Me deslumbró lo complejo que se volvió el combate. Cuando encontré un estilo de pelea con el que me sentí a gusto y creí que me iba a quedar así para atravesar toda la campaña, el juego se las ingenió para obligarme a probar otros estilos. Veinte horas de juego y seguí descubriendo nuevas formas de aprovechar ataques, equipo y estrategias.

Si el juego te aburre porque lo consideras repetitivo, entonces estás jugándolo mal. No voy a mentir: tuve que tener mucha paciencia con XC3. Le di el beneficio de la duda y no me arrepiento porque, cuando menos me di cuenta, ya no podía soltarlo.

Cuando digo que Nintendo y Monolith Software merecen un premio o reconocimiento por este juego, pienso sobre todo en el mundo que construyeron. Queda claro que en Monolith están los genios del mundo abierto. Sus montañas, lagos, desiertos, cañones y llanuras no solo son preciosos, sino que también funcionan. Saben dónde colocar cada piedra y charco y, en especial, saben en dónde colocar su fauna, la pacífica y también la hostil.

Lo único que veo en contra de estos mundos es lo lineal que es la exploración al inicio de la campaña, debido a que el juego quiere contarte una historia en un orden específico. Me hubiera gustado que tomaran una ruta más arriesgada y dejaran al jugador explorar libremente, así como hacen otros títulos como Breath of the Wild o incluso Pokémon Legends: Arceus.

En cuanto al apartado de sonido, harías bien si en tu rato libre te pones a escuchar la música de este juego para estudiar o mientras vas en el transporte público. Hay melodías que me gustaría escuchar en concierto, interpretadas por una orquesta sinfónica en vivo. Si quieres disfrutar aun más, pon las voces en japonés.

Todavía no sé si Xenoblade Chronicles 3 es el mejor juego de la franquicia, pero sé que ya está entre lo mejor del año para Nintendo Switch. Cuando esta consola llegue a su fin y la gente haga listas de “Top 10 juegos de Nintendo Switch”, XC3 merecerá ser mencionado.

Ya podríamos decir que Xenoblade Chronicles es el Final Fantasy de Nintendo o al menos va para allá. Una saga JRPG que en cada entrega se transforma lo suficiente para considerarlo un paso hacia adelante, siempre con historias que valen la pena contarse y un diseño visual y sonoro de primer nivel en la industria.

Una historia mucho más sombría, con temas más sensibles, mecánicas de combate más complejas pero bien utilizadas y un trabajo artístico ejemplar para esta generación hacen de Xenoblade Chronicles 3 una joya que los usuarios de Switch pueden presumir con la frente en alto.

