Adiós a Splash Mountain, la famosa atracción ahora estará inspirada en una princesa de Disney

La princesa Tiana, de ‘La princesa y el sapo’, tendrá su propia atracción en los parques de Disney basada en la cultura de Nueva Orleans.

En el Magic Kingdom de los parques de Disney existe una atracción que lleva varias décadas siendo una de las más famosas dentro del parque de diversiones. Se llama “Splash Mountain” y es, básicamente, un agradable paseo en tronco que termina con una empinada cascada, basada en la película ‘Song of the South’ de 1946. Haciendo honor a su nombre, aquellos que se suben a la Splash Mountain terminan empapados y, al final, reciben una fotografía del mágico y aterrador momento en el que caen por la pronunciada bajada de cinco pisos.

Muy pronto, Splash Mountain cambiará de nombre y de look and feel. Ya no estará basada en ‘Song of the South’ sino en ‘La princesa y el sapo’ y se llamará “Tiana’s Bayou Adventure”. De acuerdo con Carmen Smith, vicepresidenta senior de desarrollo creativo y estrategias de los parques de Disney, el equipo se inspiró en Nueva Orleans para la creación de Tiana’s Bayou Adventure:

“Los Imagineers de Walt Disney han sido viajeros frecuentes a Luisiana, mientras realizan una exhaustiva investigación, para asegurarse de que la Tiana’s Baoyu Adventure preserva el corazón y el alma de la ciudad que inspiró la historia de la princesa Tiana”, escribió en el blog de Disney Parks. “Desde explorar el Mercado Francés y el bayou hasta consultar a académicos, chefs, músicos e instituciones culturales, los Imagineers han recibido ideas de toda la región y aprendido de expertos locales en el camino”.

A estas alturas, ‘Song of the South’ es una película controversial para Disney, pues ha sido criticada por su representación de personajes afrodescendientes. Splash Mountain, sin embargo, será ahora la atracción de Tiana, la primera princesa afroamericana de Disney.

¿Cuándo abre Tiana’s Bayou Adventure?

Splash Mountain continúa abierta en Disney World y Disneyland, por lo que aún tienes tiempo de ir a visitar la atracción con la ambientación de ‘Song of the South’. Aún no se sabe cuándo cerrarán para dar inicio a las remodelaciones de ‘La princesa y el sapo’, pero Disney dio a conocer que Tiana’s Bayou Adventure abrirá al público en 2024.

