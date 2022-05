¿Casarse en Las Vegas es legal en México?

Si eres de México y tienes ganas de casarte en Las Vegas para vivir la experiencia, descubre si la boda es legal en el país una vez que regreses de viaje.

Las Vegas es uno de los destinos turísticos más importantes en el mundo gracias a su vida nocturna llena de casinos, impresionantes shows en vivo y por supuesto las famosas bodas llenas de ‘Elvis Presley’s’ y diversión.

La ciudad que nunca duerme es también llamada la “Capital Mundial del Matrimonio” por su facilidad para obtener un acta de manera fácil, práctica y más económica que organizar todo un evento con toda la familia y amigos.

Pero más allá de hacer honor al típico lema: “What Happens Here, Only Happens Here” o mejor dicho “Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas”, una de las grandes dudas es si una pareja que se casa en esta ciudad después puede hacer válida su espontánea boda en países como México, por ejemplo.

La respuesta es sí, pero deben seguir una serie de pasos al regresar. Te contamos.

¿Cuáles son los requisitos para casarse en Las Vegas?

Primero que todo, debes revisar que cuentas con los requisitos para casarte en Las Vegas, ya que no solo es cuestión de vivir una noche de fiesta para después correr a una capilla con Marilyn Monroe, sino que ya debes ir preparado o preparada con ciertos elementos.

Ojo, si no deseas obtener una licencia de matrimonio y por lo tanto no la tramitas, tu boda en Las Vegas no será legal. Si deseas lo contrario, antes de acudir a casarte en una capilla deberás tramitar este documento en la oficina del Condado de Clark, así como también llenar en línea un formato para agilizar el proceso.

Una vez hecho esto, los requisitos generales son:

- Ser mayor de edad

- No estar previamente casados

- Mostrar una identificación con fotografía (puede ser el pasaporte)

- Llenar el formato de solicitud en caso de no haberlo hecho previamente online.

¿Cómo validar el matrimonio de Las Vegas en México?

- Al regresar a México debes ingresar a la página oficial del condado en Clark para sacar el certificado.

- Entra a la pestaña “Marriage Certificate #” y coloca el código de la licencia obtenido en la capilla.

- Crea una cuenta, contesta el formulario, da clic en “Add MC to Cart”, sigue las instrucciones y paga la cantidad indicada.

- Una vez realizado el procedimiento, deberás recibir el certificado en tu casa. Ya que lo tengas, deberás apostillarlo para legalizar el matrimonio en la Secretaria del Estado de Nevada (sí, debes mandarlo de vuelta).

- Rellenar e imprimir el formulario de solicitud aquí.

- Teniendo todo eso, debes traducir el documento con un perito traductor.

- Acudir al Registro Civil con: El certificado del matrimonio en original y traducción jurada, apostilla original con la traducción, actas de nacimiento de ambos e identificación oficial.

Te recomendamos preguntar previamente, ya que puede ser que los documentos cambien.

