Castillo Bran, el falso hogar de Drácula más visitado en Rumania

En Rumania, cerca de Braşov en Transilvania, se encuentra el Castillo Bran (Castelul Bran en rumano). Es un lugar muy frecuentado por los amantes del turismo negro, pues muchos creen que fue el hogar del mismísimo Vlad Tepes. Sin embargo, como seguramente saben quienes visitan ese lugar (y los que no se enteran cuando están ahí), Vlad el Empalador nunca vivió en él. Eso no le quita el encanto, por supuesto.

En el sitio oficial del Castillo Bran, donde también puedes comprar tus boletos si decides aventurarte un día, se explica que el personaje de Bram Stoker, Drácula, suele ser confundido con Vlad el Empalador. Y aunque el escritor jamás visitó Rumania, sí dicen que se basó en una descripción de Bran:

“Bram Stoker nunca visitó Rumania. Representó el castillo imaginario de Drácula basado en una descripción del Castillo Bran que llegó a sus manos durante el cambio de siglo. Efectivamente, la representación imaginaria del castillo de Drácula en los bocetos de la primera edición de ‘Drácula’ es muy similar al Castillo Bran y no otro en toda Rumania. Se dice que Stoker habría usado la ilustración del Castillo Bran en el libro de Charles Boner ‘Transylvania: Its Product and Its People’ para describir su castillo imaginario”.

Que Vlad no haya vivido ahí no significa que el Castillo Bran esté exento de una vibra misteriosa. Se dice que en las villas a sus alrededores hay espíritus malignos llamados “steregoi”, que son una especie de fantasmas de personas comunes cuyas almas abandonan sus cuerpos en la noche y se dedican a atormentar a otros en sus sueños. Respecto a Vlad Tepes, aunque no vivió ahí, sí estuvo relacionado de alguna manera con el castillo:

“Vlad estuvo involucrado en distintas campañas para castigar a los mercaderes alemanes de Brasov, que no cumplieron con las órdenes relacionadas con el trato de mercados de Valaquia”, señalan. “El paso a Valaquia era por Bran, el más cercano a Brasov, que se conecta con Targoviste, la capital de Vlad Tepes. (...) Las relaciones con los lords de Bran no eran muy cordiales, pues eran representantes de la Ciudadela de Brasov y hostiles hacia Vlad el Empalador. No se sabe si Vlad Tepes capturó el Castillo Bran”.









