Disneyland: El secreto de Haunted Mansion que una exempleada pide que se detenga

“Son secretos por una razón”, dice la tiktoker sobre los secretos que pueden encontrarse en todo el parque.

Si has visitado alguno de los parques de Disney alrededor del mundo, probablemente has escuchado que están llenos de mágicos secretos, como el rumor de que los juguetes de ‘Toy Story’ se tiran al piso cuando escuchan “Andy is coming!” (”Ahí viene Andy”), o que los empleados de las tiendas regalan un peluche de ‘Buscando a Nemo’ cuando un niño encuentra el juguete. Algunos son ciertos, otros son inventados para añadir misterio a la mitología de Disneyland. Sin embargo, una exempleada del parque pide a los turistas que por favor dejen de pedir cosas anodinas a los empleados, pues solo les hacen el trabajo más difícil.

En TikTok, la usuaria @padisneyprincess comparte un secreto sobre la Haunted Mansion, la famosa mansión embrujada de Disney: “Si te gustó el recorrido por la mansión, acércate a un cast member y pídele que te deje ver los Servant’s Quarters”, dice ella. Los “Servant’s Quarters” son la zona de la casa dedicada al personal que trabaja en ella. Sin embargo, hay más de una razón por la que los exempleados creen que no es tan buena idea exigir que te muestren esa parte de la atracción de Disney.

Jessica T. dice haber trabajado como cast member e interpretado a un personaje de Disney, y responde en otro video a la primera tiktoker:

“Sí, por favor no lo hagan”, dice. “No solo es increíblemente inconveniente para cada cast member que puedes encontrar en la Haunted Mansion, porque ahora que está en TikTok todo el mundo va a querer tener su pequeña pieza de magia. También ralentizan e interrumpen las operaciones. Estresan a los cast members que ya tienen demasiado trabajo y además no les pagan lo suficiente. Y ahora, probablemente, por ti y por tu video, van a dejar de hacerlo”.

“Disney tiene muchos secretos mágicos”, continúa Jessica. “Son secretos por una razón. Son secretos porque se supone que sean especiales, no es algo a lo que cada visitante tenga derecho. La persona en este video hablaba también de cómo puedes entrar a la atracción por una entrada secreta. No solo habrá gente acudiendo a los cast members de la mansión para pedirles que hagan esta cosa especial por ellos, también tendrán la expectativa de que podrán saltarse la fila”.

Jessica T. se anticipa a lo que podría pasar si un sinnúmero de visitantes espera que el secreto que aprendieron en TikTok se cumpla: “Y lo que pasará es que la gente va a comenzar a hacer berrinches si el cast member no puede hacer lo que piden. O si la atracción cancela totalmente esta práctica secreta”. Finalmente, Jessica dice que los empleados del parque ya tienen demasiado en las manos como para escuchar “a gente random de TikTok” pedirles cosas como llevarlos por una entrada trasera secreta. “Dejen que la mágina ocurra por sí sola, orgánicamente”.

