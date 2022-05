El mensaje oculto del icónico letrero ‘Welcome to Fabulous Las Vegas’

Seguro lo has visto o hasta te has tomado una foto en él, pero, ¿sabes cuál es el mensaje secreto que esconde el famoso letrero de Las Vegas en Estados Unidos?

Las Vegas, Nevada, es uno de los destinos favoritos de las personas que aman las apuestas, la vida nocturna y los espectáculos, pues esta ciudad turística en Estados Unidos cuenta con casinos abiertos las 24 horas del día, así como también con lujosos hoteles temáticos con exhibiciones y shows que dejan con la boca abierta a cualquier viajero que la visita. No por nada existe su lema ‘What Happens Here, Only Happens Here’, o mejor dicho, ‘Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas’.

Pero además de fiesta, diversión, y por qué no, locas e improvisadas bodas, Las Vegas tiene también spots ideales para llevarse la típica foto del recuerdo como el del icónico letrero ‘Welcome to Fabulous Las Vegas’.

¿Dónde está y cómo llegar?

Creado en 1959 por Betty Willis y Ted Rogich para el condado de Clark, Nevada, y construido por Western Neon, el famoso letrero de ‘Bienvenido a la fabulosa Las Vegas’ se encuentra en: 5200 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89119, Estados Unidos.

Algo importante a señalar es que está en la localidad de Paradise, al sur de los límites de la ciudad de Las Vegas.

Para llegar es recomendable tomar un autobús en el bulevar que hará aproximadamente 15 minutos. En auto son unos 8 minutos. Si te gusta caminar lo puedes hacer mientras vas disfrutando del camino.

Mensaje secreto del ‘Welcome to Fabulous Las Vegas’

Normalmente, los turistas que visitan este icónico letrero se toman la foto por la parte de adelante, por lo que pocos conocen el mensaje oculto detrás de éste.

En la parte de atrás se puede leer la frase: ‘Drive Carefully. Come Back Soon’, es decir ‘Conduzca con cuidado. Vuelva Pronto’.

Curiosidades

- Su diseño tiene el estilo conocido como ‘googie’, una tendencia popular entre los años 40 y 60 que recordaba una imagen futurista con formas geométricas y luces de neón.

- Betty Whitehead Willis, la creadora del letrero nunca registró su diseño, por lo que en la actualidad tiene miles de reproducciones en souvenirs y hasta en placas de automóviles registrados en Nevada. Debido a esto Willis mencionó que fue como ‘un regalo para la ciudad’.

- El lugar en el que se encuentra ahora no es el que ocupaba originalmente, ya que lo han ido moviendo por el tamaño de la ciudad.

- Desde el año 2009 es considerado como ‘el letrero ecológico más famoso del mundo’ gracias a que cuenta con paneles solares para generar la luz que ilumina el letrero.





