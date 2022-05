Evan González, la viajera que recorrerá 5 países de 5 continentes en su patineta eléctrica

Evan recorrerá 5 países del mundo a bordo de su skateboard eléctrico o e-skate para vivir nuevas aventuras e inspirar a más mujeres. Hasta ahora ha viajado por Portugal y ahora va por España.

Evangelina Gonzalez empezó a viajar en el 2013 en su natal Argentina con tan solo 70 dólares en su bolsa. Desde entonces, los viajes han formado parte de su vida y su meta es seguir realizando sus sueños para nutrir su alma de historias y aventuras.

Recientemente, Evan González, como es conocida en sus redes sociales, dio a conocer el nuevo reto que la tiene muy emocionada y el cual ya inició. Recorrerá 5 países de 5 continentes no en avión ni en barco ni en bicicleta, sino a bordo de su longboard eléctrico.

Su aventura comenzó el 17 de abril en Portugal y actualmente se encuentra en España.

En entrevista para Cultura Colectiva, @alinfinitoo nos contó todos los detalles de su travesía “1K+”, la cual con ayuda de la gente apoyará a Music Crossroads, una ONG en Malaui, África, que enseña música a niños.

¿Cómo te surgió la idea de hacer este viaje?

“Este viaje es una recolección de quizá todas las cosas que he aprendido en los últimos 8 años mezclando mis pasiones. Me gustan un montón los longboards, así que hace 4 años me compré uno y crucé todo Luxemburgo con él. Me inspiré en un viajero que se llama Emilio Scotto, quien dio la vuelta al mundo dos veces en moto, y también en Facundo Cabral, un músico argentino. Ellos dos viajaron por el mundo con su pasión”, dijo.

Evan escribió a Bewatt, una empresa fabricante de patinetas eléctricas y les hizo la propuesta sin esperar que la iban a aceptar. Cuando le dijeron que sí, empezó a investigar sobre qué rutas y kilómetros recorrería, según el tamaño y la seguridad de los lugares.

¿Qué es lo que más disfrutas de estar en ruta?

“Lo que más disfruta es estar presente, disfrutar el paisaje, sentirme viva y encontrarme con la gente y ver qué piensa la gente, porque justo la conversación de cada persona que me encuentro tiene correlación con lo que estoy viviendo. Por ejemplo, en Madrid, antes de empezar la aventura, fui a un bar y justo el que atendía era un chavo que cruzaba países en bicicleta. Me sacó un montón de miedos y me dio un par de consejos”, dijo.

¿Tienes alguna anécdota que te haya sucedido?

“Empezando la aventura en Portugal, paré para esperar el bus que me llevaba a Sagres y vi a dos chicas alemanas con las que empecé a charlar. Dos días después, ya en ruta, una calle me dio miedo porque estaba muy transitada y empecé a grabar con mi cámara. De pronto, un auto me empezó a tocar la bocina para saludarme y resultó que eran esas dos chicas que al final me llevaron, me sacaron de esa calle peligrosa y terminamos comiendo juntas”, contó.

Evan González al inicio estuvo acompañada de dos amigas alemanas en bicicleta, Sonia y Lucy, pero ya se regresaron a su país, así que hasta ahora ha continuado el viaje sola. Nos contó que diariamente inicia el recorrido a las 9 de la mañana aproximadamente hasta que se le acaba la batería de su e-skate. Luego hace una parada para cargarla en el camino durante unas 3 ó 5 horas y continúa.

Viajeras y su girl power

Algo que inspira mucho de Evan y su travesía es la manera como lo está haciendo, es decir, rompiendo estereotipos y enviándole a las mujeres un mensaje positivo y de empoderamiento femenino.

“Es un acto de rebelión decirle al mundo que nosotras también podemos, que se acostumbren a vernos viajar y que dejen de pensar que somos frágiles o que debemos estar siempre acompañadas, porque siempre recibo la pregunta de: ¿Te vas solita?, y yo les digo: ¿Vos le preguntarías lo mismo a un chico?”, mencionó.

Evan González nos contó que sí ha tenido experiencias muy malas viajando, sin embargo, eso no la ha detenido.

“Hay que empezar a viajar y atreverse aunque la sociedad nos diga que no podemos”, dijo.

