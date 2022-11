Impresionantes bibliotecas en CDMX que debes visitar si amas los libros y la arquitectura

Escápate del ruido de la Ciudad de México y visita las siguientes bibliotecas que además son muy bonitas por dentro y por fuera.

Nada como llegar a un sitio tranquilo, relajado y silencioso en medio de la caótica Ciudad de México. Y no, no hablamos del cafecito de la esquina de tu casa o del parque donde solo se escuchan los cantos de los pajaritos, si no hablamos de alguna biblioteca.

Aunque no lo creas, en la CDMX todavía existen estos espacios llenos de libros que se pueden consultar por un día con la finalidad de hacer tareas, investigaciones o simplemente para leerlos en caso de que no tengas acceso a ellos. Lo mejor de todo es que la mayoría de las bibliotecas son públicas, gratuitas y hermosas, pues varias de ellas cuentan con una impresionante arquitectura o decoración que las hace únicas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Un claro ejemplo de ello es la famosa Biblioteca Vasconcelos ubicada cerca del metro Buenavista, pero la buena noticia es que no es la única y hay varias que sí o sí debes visitar si amas los libros y la arquitectura al mismo tiempo.

Elige tu favorita y arma tu plan para el fin de semana.

Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada

Este recinto abierto como biblioteca desde 1970, está escondido en República del Salvador #49 en el Centro Histórico dentro de una hermosa fachada barroca. Por fuera creerías que se trata de una iglesia, pero al entrar te maravillarás de lo que tiene por ofrecer.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Lo mejor de todo es que en su alrededor cuenta con un colorido mural del pintor Vlady Kibalchich llamado Las Revoluciones y los Elementos.

Si no necesitas consultar algún libro, de todos modos te aseguramos que su espacio te va a enamorar, pues es considerada considerada como una de las más bellas de la capital del país.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Biblioteca Nacional de México

Está abierta todos los días de la semana y preserva las colecciones documentales que forman la Bibliografía Mexicana. Fue creada en 1897 por Benito Juárez y su arquitectura te remonta a una mezcla entre el futurismo soviético con lo prehispánico (sí, así de interesante).

Visítala en Av. Universidad #3000.

Biblioteca Central de la UNAM

Este espacio dentro de CU guarda más de 428 mil libros, por lo que es el paraíso para los amantes de los libros. Designado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, su edificio tiene además el toque artístico de Juan O´Gorman con su icónico mural.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Biblioteca Vasconcelos

La arquitectura por sí sola de esta popular biblioteca es una maravilla. Inaugurada desde el 2006, todavía cuenta con el sistema de préstamo de libros y además tiene salas ideales para ir con niños o hasta salas de juntas equipadas.

Uno de los elementos decorativos que más llama la atención es la obra “Matrix Móvil” del artista plástico Gabriel Orozco, la cual se llegó a exhibir en el Museo de Arte Moderno en Nueva York.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cuenta con un acervo de más de 600 mil libros de diversos temas, los cuáles son de gran ayuda en caso de que estés realizando alguna investigación o tarea.

¿Cuál fue tu favorita?

Podría interesarte