Jumbo: El increíble restaurante flotante que se hundió cuando lo cambiaron de puerto

El icónico lugar recibió a líderes políticos, estrellas de Hollywood y miles de comensales desde los años 70. Ahora está hundido en las profundidades del mar.

En el puerto de Aberdeen, en Hong Kong, existió un gigantesco restaurante flotante que fue escenario de películas de James Bond y Bruce Lee, así como de comilonas históricas protagonizadas por la Reina Isabel II, Jimmy Carter y Tom Cruise. Como un enorme palacio imperial chino de la dinastía Ming, el restaurante Jumbo permaneció en esa costa durante 46 años hasta que, desafortunadamente, un cambio de puerto provocó su hundimiento.

El Jumbo, el restaurante flotante más grande del mundo, medía 80 metros de eslora, tenía tres pisos y podía albergar a 2,300 comensales al mismo tiempo. Fue construido en la década de los 70 y en 1976 abrió sus puertas al público. Desde entonces apareció en cintas como ‘James Bond: The Man With the Golden Gun’ de 1974, ‘Contagion’ de 2011, ‘The Protector’ de 1985, ‘The God of Cookery’ de 1996 y ‘Infernal Affairs II’ de 2003.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Pero, con todo y su fama, no resistió el impacto económico de la pandemia. Aunque hubo varias propuestas de proyectos para salvarlo por parte de la empresa propietaria, Aberdeen Restaurant Enterprises, los altos costos del mantenimiento disuadieron a posibles inversionistas y el icónico lugar cerró sus puertas desde 2020 de manera indefinida. En 2022 se anunció que lo llevarían a otras aguas y fue remolcado fuera de Hong Kong.

¿Qué pasó con el restaurante Jumbo?

De acuerdo con South China Morning Post, el restaurante flotante pasó casi medio siglo amarrado al suroeste de la ciudad. El 14 de junio, sin embargo, se lo llevaron a un astillero en Camboya para que recibiera reparaciones. Fue en ese traslado que el Jumbo encontró su triste destino y no resistió el cambio de aguas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Aberdeen Restaurant Enterprises dio a conocer en un comunicado que, cuando pasaban cerca de las islas Paracelso, en el mar de China Meridional, el convoy se encontró con condiciones meteorológicas adversas: el agua entró en el casco y provocó que el restaurante se hundiera. Ningún miembro de la tripulación resultó herido, afortunadamente.

Según lo informado por la misma empresa, es prácticamente imposible rescatarlo porque las aguas alcanzan una profundidad de más de mil metros. Así, lo que alguna vez fue un elegante restaurante que recibió a líderes políticos y estrellas de Hollywood ahora descansa en una zona de arrecifes, bajo el mar.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

















Podría interesarte