No besos, no chela y todo lo que estará prohibido hacer durante el Mundial de futbol en Qatar

¿Vas a ir al Mundial de Futbol en Qatar? Pues debes saber que no podrás besar, ni tomar alcohol, mucho menos buscar novia.

Para muchos, viajar al país sede del Mundial de futbol es un sueño de toda la vida, así que si por fin se te hizo y tendrás la posibilidad de viajar hasta Qatar en donde se realizará uno de estos eventos por primera vez en un país de Medio Oriente, más vale que vayas preparado, pues no sólo habrá una barrera de idioma, sino que se espera un gran choque cultural que modificará la forma en la que celebras la fiesta del futbol.

Durante los últimos meses, Qatar ha estado en el centro de la polémica por las restricciones que habrá en el torneo y millones de aficionados se preguntan qué estará permitido (y obviamente qué estará prohibido). Al ser un país islámico, muchas de las normas en Qatar están estrictamente ligadas al Islam y la sharia (un sistema legal musulmán) Por ello, nuestros amigos de Cultura Colectiva News enlistaron las 10 reglas que para nada del mundo se podrán romper en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Las 10 reglas que no podrán romper los aficionados en Qatar

1.- Beber alcohol sólo en las áreas designadas. Esto significa que no habrá venta de bebidas alcohólicas dentro de los estadios según un reporte de la agencia Reuters y la única opción para los aficionados será comprar la cerveza antes o después del partido; lo anterior, solo en tiempos y zonas establecidas por el Comité Organizador del Mundial 2022.

En un día normal en Qatar, solo puedes comprar alcohol en hoteles y restaurantes autorizados, pues los turistas no pueden comprar alcohol en tiendas como en la mayoría de países. Por ello, la FIFA tendrá reglas especiales en el Mundial.

2.- No portar banderas arcoíris. Aunque es falsa la información sobre una pena de siete a once años de cárcel para quien porte banderas LGBT, la realidad es que el Comité Organizador ha recomendado que los aficionados no muestren en las calles banderas arcoíris. “Si un aficionado ondea una bandera arcoíris y yo se la quito, no lo haré porque en verdad desee quitársela o insultarlo. En realidad lo haré para protegerlo, porque alguien más podría agredirlo. Yo no puedo garantizar el comportamiento de la gente”, dijo hace unos meses Abdulaziz Abdullah Al Ansari, jefe de la policía en Qatar.

3.- No tener relaciones íntimas fuera del matrimonio. De acuerdo a información del Daily Star, los aficionados que sean sorprendidos teniendo relaciones sexuales con alguien que no sea su esposa podrían enfrentar un castigo de hasta siete años de cárcel. ¿Qué significa esto? A menos que viajes a Qatar con tu esposa, las posibilidades de que tengas relaciones durante el Mundial van a ser muy bajas. Las personas de diferente sexo, a menos que estén casadas, no pueden hospedarse en la misma habitación de hotel.

4.- No puede haber muestras de afecto en público. El presidente del Comité Organizador del Mundial de Qatar, Nasser Al Khater, habló sobre este tema. “Qatar es una sociedad tolerante y hospitalaria. Todo el mundo es bienvenido, pero las muestras de cariño en público están fuera de lugar. Nosotros no las aprobamos y están mal vistas. Qatar es un país modesto y eso es lo que debe ser respetado. Las muestras públicas de afecto, no las aceptamos. Esperamos que nuestra cultura sea respetada”, dijo en entrevista para CNN.

5.- La homosexualidad se castiga en Qatar. Al ser un país musulmán, la homosexualidad está prohibida en Qatar. En uno de los aspectos más polémicos rumbo al mundial, la comunidad LGBT no podrá expresarse libremente en Qatar ya que, de ser sorprendidos, podrían terminar en la cárcel. Las personas del mismo sexo podrán hospedarse en la misma habitación, siempre y cuando no se descubra que tienen una relación.

6.- No se puede comer cerdo en Qatar. De acuerdo a la religión musulmana, el cerdo está prohibido para comerse en Qatar y de hecho ni siquiera puede ser importado. Tratar de meter esa comida puede terminar en una multa o con penas de cárcel.

7.- No puedes tener novio/novia en Qatar. Si tu intención es ir a buscar el amor en Qatar, tenemos que informarte que vas al lugar equivocado. En ese país están prohibidas las relaciones amorosas antes del matrimonio. ¿Qué significa esto? No existe la figura del noviazgo. Además, una mujer no puede embarazarse antes del matrimonio porque iría a la cárcel.

8.- Los besos están prohibidos en Qatar. Aunque estés casado, tú no puedes darle un beso a cualquier persona en ese país. No hay vuelta de hoja con esta regla: los besos en público son un rotundo no.

9.- No se puede decir groserías. En caso de que las autoridades te cachen lanzando un insulto, dependiendo de que entiendan el idioma, podrías recibir una multa. En Qatar, el inglés es muy usado y si llegas a decir una grosería en este idioma, puedes tener problemas.

10. Otros vicios. En Qatar, las drogas y la pornografía están totalmente prohibidas. No solo se trata del consumo, ya que, si te cachan buscándolo en Internet (con el famoso VPN), las autoridades te van a rastrear y seguramente te van a castigar.

Todo listo para el Mundial de Qatar

La Copa del Mundo 2022 se realizará del 21 de noviembre al 18 de diciembre con todos los partidos disputándose en la zona de Doha, la capital de Qatar. Otro factor que hace diferente a este Mundial es la fecha del año en la cual se jugará. Generalmente, el Mundial de Futbol se lleva a cabo en el verano, pero, debido a las altas temperaturas en Qatar, el torneo se celebrará en los últimos meses del año. Dentro del Mundial de Qatar 2022, 32 selecciones participarán buscando el trofeo más importante del futbol.

En el caso de México, la FIFA espera que viajen más de 40 mil aficionados a Qatar para ver los partidos de la fase de grupos ante Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Si el Tri llega a superar esa primera ronda, el campeón del mundo Francia sería uno de sus posibles rivales en los Octavos de Final. Aunque el equipo nacional ha calificado a todos los Mundiales desde 1994, también es un hecho que a partir de esa fecha, México no ha podido superar los Octavos de Final en la famosa maldición del “quinto partido”. En el siguiente video podrás encontrar todos los detalles rumbo a la fase final del torneo en Qatar.

Artículo publicado originalmente en Cultura Colectiva News

