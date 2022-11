Museos en la CDMX que sí abren los lunes

Si tienes tiempo libre en lunes y buscas un plan entretenido, pon atención a la siguiente lista de museos en la Ciudad de México que sí abren ese día.

Típico que pediste un día libre en el trabajo y es lunes, y ahora no sabes ni qué hacer dentro de la enorme Ciudad de México porque parece como si la población entera estuviera metida en sus casas u oficinas realizando sus actividades normales, pero oh sorpresa, te das cuenta que gracias a eso hay planes muy divertidos que puedes disfrutar precisamente porque los lugares no están igual de llenos como en el fin de semana.

Uno de esos planes imperdibles es el de visitar algún museo en la CDMX que, ojo, sí abre en lunes. Así es, la mayoría de los mexicanos tenemos el concepto de que los museos en la ciudad no están abiertos, pero la buena noticia es que hay varios que sí y hasta si eres foráneo, estás de visita o incluso vives en chilangolandia y simplemente estás de vacaciones, sí o sí debes conocer estos recintos de arte.

Toma nota y arma tu propio tour de museos que abren los lunes.

Museo de cera

Este espacio ubicado en Londres No. 6 en la colonia Juárez, y dedicado a mostrar 260 diferentes personajes famosos a través de sus muñecos de cera en tamaño real, abre todos los días del año de 11:00 a 19:00 horas y lo mejor de todo es que puedes hacer un 2x1, ya que puedes comprar un combo para conocer también el Museo de Ripley, el cual está en el mismo lugar.

Museo Soumaya

Además que de abre los lunes, su entrada es completamente gratuita, así que el Museo Soumaya es un must que no debes dejar pasar.

Ubicado en Miguel de Cervantes Saavedra No. 303 en la colonia Granada, este recinto guarda una enorme colección privada de piezas de arte muy importantes, entre las que destacan las esculturas de Rodin o las obras de Diego Rivera y Rufino Tamayo.

Museo del Juguete Antiguo

Si eres fan de lo kitsch o sueles coleccionar juguetes, este museo es tu paraíso, ya que en él puedes conocer cerca de un millón de juguetes antiguos y ediciones especiales, las cuáles pertenecen al arquitecto mexicano Roberto Shimizu.

Está ubicado en Doctor Olvera No. 15 en la colonia Doctores y algo que destaca dentro de sus instalaciones es que en la azotea esconde mucho streetart colorido que es perfecto para sacar increíbles fotos.

Museo del Estanquillo

Conoce la colección de Carlos Monsiváis integrada por más de 20 mil piezas entre los que destacan documentos históricos, grabados, fotografías, dibujos y pinturas.

Puedes encontrar desde pinturas de Diego Rivera, hasta fotos de Guillermo Kahlo (el papá de Frida Kahlo) y caricaturas de Rafael Barajas “El Fisgón”.

Se ubica en Isabel La Católica No. 26 en el Centro Histórico de la CDMX.

Ya lo sabes, prepara una lista de museos que quieres visitar y arma tu plan para el próximo lunes que estés libre y tengas ganas de pasar una tarde relajada y llena de arte.

