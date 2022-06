“Perderte para encontrarte”: Así es la vida como niñera en Estados Unidos

Ser niñera en Estados Unidos es una experiencia llena de aprendizajes pero también de diversión.

Entre las grandes expectativas y los retos de ser niñera en Estados Unidos. Un experimento, así definiría yo mi experiencia viviendo en el extranjero y trabajando como niñera. La vida adulta está padre pero a veces un descanso te ayuda a despejarte y literal, a escapar de una realidad que a veces llega a ser exhaustiva. Fue entonces que decidí aventurarme a algo que nunca creí hacer, cuidar niños en Estados Unidos.

Hay muchas agencias que te apoyan con todo el proceso, lo cual yo recomiendo más que aventarte a la ventura sol@, porque sí, también existen Bro Pairs (hombres niñeros).

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Cómo ser niñera en Estados Unidos?

La cosa funciona así; primero debes cumplir con un perfil, una vez aprobado las familias comienza a ver dicho perfil online y es cuando alguna de las muchas en el país vecino te busca y comienzan a conocerse.

Una vez que encuentras a la familia que te gusta empieza la cosa. Mi mejor consejo sería elegir a la familia con base en cómo te sientes platicando con los papás principalmente y posteriormente con los niños (todo esto antes de irte). El click puede ser instantáneo o no, no te desesperes, la familia correcta llega siempre.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿A qué te enfrentas cuando vives la experiencia de ser niñera en Estados Unidos?

1. Un idioma, que de alguna forma conocemos, pero ya a la hora de hablarlo somos (o al menos yo fui) como el meme del hámster asustado, ni idea de que estamos diciendo o si lo dijimos bien, en fin, eso pasa poco a poco con el tiempo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

2. Vivir con completos desconocidos, sí, tienes un par de video llamadas con quien será tu familia anfitriona, pero realmente no los conoces sino hasta que llegas a vivir con ellos, descubres cómo hablan, qué hacen, qué les gusta y qué no, así como ellos te van conociendo a ti.

3. Un sueldo, está de lujo que te paguen un salario y tú no gastes en nada más que en ti, ropa, viajes y la fiesta básicamente.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

4. Cuidar niños es cansado, así sea un bebé o un adolescente. Yo me basé en qué me gusta a mí de los niños, en mi caso prefiero a pequeños entre 5-10 años que son parlanchines, sociables, con los que puedes hablar y divertirte.

5. Comenzar a extrañar, algo que a todos les pasa en cierta medida y en cierto momento, el homesick siempre llega. Sin duda es lo que más he sufrido; extrañar a mis amigos, familia, novio, los lugares a los que iba, el ambiente, la fiesta (100%) la vibra de mi país y todo con lo que crecí.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Qué aprendes siendo niñera en Estados Unidos?

Las agencias pintan este programa como la experiencia de tu vida, y en mi caso, puedo decir que sí me ha enseñado muchísimo, pero más que aprender sobre otra cultura, otras costumbres y un nuevo idioma, vivir lejos de mi gente y encontrarme sola en otro país me ha enseñado más a conocerme realmente: A sentirme segura de lo que sé y con ganas de aprender lo que no, me ha ayudado a ser más decidida, a ser más firme en mis decisiones, a escucharme y entenderme.

Si es que has estado pensando en este tipo de programas para cambiar de ambiente, sin duda esta es la opción 100%, yo te diría ¡hazlo! porque todo lo que conoces cobra otro sentido, es como vivir en una película de las que todos crecimos viendo y si de plano decides que esto no es para ti, te aseguro que tu familia y amigos siempre van a estar ahí para motivarte a seguir o de plano recibirte con los brazos abiertos si decides volver a tu país natal.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Texto de: Pam Brancowitz.

Podría interesarte