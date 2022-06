Por 110 mil dólares, Disney te invita a conocer todos sus parques en jet privado

El tour incluye visitas a los 12 parques de Disney en Estados Unidos, Francia, Egipto, India, China y Japón.

Hay un sueño que comparten todos los fans de Disney y es el de viajar por el mundo para conocer cada uno de sus parques. ¿Te imaginas viajar en un tour dedicado especialmente a conocer los 12 parques de Disney en cuatro continentes, en jet privado y con visitas especiales a puntos de interés como la Torre Eiffel o las Pirámides de Egipto? Ahora es posible... si tienes 110 mil dólares para pagar por la aventura.

El viaje, llamado ‘Disney Parks Around the World - A Private Jet Adventure’ (’Los parques de Disney alrededor del mundo - Una aventura en jet privado’) acaba de ser anunciado por la compañía como una exclusiva travesía para solo 75 personas que iniciará en julio de 2023. Así lo describen en la página oficial de Adventures by Disney:

“¡Embárcate en una aventura única en la vida para 75 fans de Disney! Esta vacación de ensueño tiene una duración de 24 días y abarca seis países que incluyen los 12 mágicos parques de Disney alrededor del mundo, así como tres icónicos puntos de referencia: el Taj Mahal, las Pirámides de Giza y la Torre Eiffel”.

Así es, los afortunados podrán viajar durante poco menos de un mes a cada uno de los parques de Disney en las ciudades de Anaheim, San Francisco, Orlando, Tokio, Shanghai, Hong Kong, Agra, El Cairo y París. Todo en un jet privado de lujo que los llevará directamente a sus destinos:

“Durante el viaje te hospedarás en alojamientos de clase mundial, incluida la oportunidad única de ser un huésped en el Summit Skywalker Ranch. Además viajarás con lujo en un Boeing 757 VIP operado por Icelandair, con capacidades de alto rango que permiten hacer viajes directos y maximizar tu estancia en cada destino. También disfrutarás acceso personal a expertos y staff, que te llenarán de historias y datos para sumergirte en cada locación que visites”.

Y, ¿cuánto cuesta la aventura? Para niños mayores de 12 años y adultos tiene un precio de 109 mil 995 dólares por persona, que equivalen actualmente a 2 millones 260 mil 492 pesos mexicanos.

