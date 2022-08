Por qué la Torre de Pisa en Italia está inclinada y no se cae

Este spot italiano es uno de los más visitados por turistas que quieren sacarse una fotografía, pero, ¿sabías por qué no se cae?

Probablemente viajar a Italia es uno de los sueños más grandes de cualquier amante del arte y arquitectura, pues este país guarda tesoros arquitectónicos que maravillan los ojos de cualquiera. Un claro ejemplo de ello es Florencia, Roma y Pisa, donde se encuentra la icónica torre inclinada en la que los turistas se toman divertidas fotografías simulando que la cargan.

Una curiosidad que pocos conocen es que, la Torre Pendente Di Pisa o simplemente Torre de Pisa, no fue construida con la finalidad de dejarla “chueca” para atraer a los viajeros, si no que el paso del tiempo y su historia hicieron de las suyas y ahora cuenta con esta creativa apariencia que la convierte en el spot ideal para las típicas fotos de Instagram.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Por qué la Torre de Pisa en Italia está inclinada?

Un 8 de agosto de 1173, se colocó en la Plaza del Duomo la primera piedra de la emblemática Torre de Pisa.

Se dice que el suelo donde se construyó esta obra arquitectónica era poco profundo e inestable, ya que era pantanoso y estaba formado por arena y distintas arcillas que se movían o se deformaban. Algo parecido con el Palacio de Bellas en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De manera específica, tenía tres metros de profundidad en sus cimientos y, por lo tanto, comenzó a inclinarse a uno de sus lados luego de que se le agregaron más pisos hasta terminar con una altura de 55 metros con 294 escalones y un peso de 14,700 toneladas en 1350, casi doscientos años después de su primera piedra.

En 1964, el Gobierno de Italia se dio cuenta que la torre se estaba “cayendo”, y fue entonces que hicieron un llamado a ingenieros, matemáticos e historiadores con la finalidad de que eviten un desastre, pero no fue hasta 1990 que cerraron la entrada al público y tras varios trabajos de restauración la reabrieron en 2001, pero la pregunta que siempre estuvo latente fue, ¿por qué no se cayó y en la actualidad por qué no se cae?

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Por qué la Torre de Pisa no se cae?

Luego de varios análisis, los expertos crearon un complejo sistema de consolidación y nivelación del suelo con materiales como el plomo y el hormigón armado, con la finalidad de fortalecer el cimiento. Al quitar treinta y ocho metros cúbicos de tierra de la zona de su base, consiguieron devolver a la torre 3,97 grados de inclinación, lo que significa que recuperó 0,54 grados. Eso ayudó a que en su momento no se cayera y actualmente se dice que está a salvo.

Curiosamente, la Torre de Pisa no es la única en el mundo que está inclinada, pues el Campanario de Suurhusen en la Baja Sajonia tiene nada más ni nada menos que casi 6 grados de inclinación.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte