Punta Cometa, Mazunte: El pueblo hippie de Oaxaca donde puedes ser libre y encontrarte

Conoce este paraíso playero en México que puedes visitar para vivir uno de los mejores atardeceres de tu vida.

México guarda paraísos escondidos en el mar que sí o sí debes visitar alguna vez en tu vida para no sólo disfrutar de la belleza que ofrecen sus paisajes, si no también para alejarte del estrés, resetear tu vida y, por qué no, ser libre y encontrarte rodeado de naturaleza en un ambiente de playa muy relajado, cero pretencioso y hippie.

No, no estamos hablando de Playa del Carmen o Tulum, estamos hablando del Pueblo Mágico de Mazunte en Oaxaca, el cual cuenta con Punta Cometa, el lugar donde te aseguramos podrás ver uno de los mejores atardeceres de tu vida.

*Punta Cometa en Mazunte / Foto tomada por Shantal Romero*

Además de ser una playa muy romántica en la quizá amarías que tu pareja te propusieran matrimonio o te hiciera alguna promesa de amor, Mazunte, que está ubicado a poco más de una hora de Puerto Escondido, es ideal para practicar surf y además se caracteriza por tener especial cuidado y preservación de sus tortugas marinas.

Existen dos hipótesis sobre el origen de su nombre: La primera señala, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, que “Mazunte” se deriva de la frase en Náhuatl “maxotetia” que significa “por favor deposita huevos aquí”. La segunda dice que la palabra viene de “mizontle”, una especie de cangrejo que era abundante en el lugar.

¿Qué hacer en Mazunte?

Como ya te mencionamos, un plan imperdible en playa Mazunte es el visitar Punta Cometa para ver hermosas puestas de sol o para recibir el amanecer cada día en un ambiente único y relajado que te permite meditar y escapar del estrés.

Para llegar, te recomendamos llevar una botella con agua, usar bloqueador solar y unos tenis cómodos para caminar hacia el paraíso. Algo muy importante a señalar es que a medio camino encontrarás una zona en la que piden una cooperación voluntaria para conservar el espacio, así como también en caso de llevar bebidas alcohólicas u otro tipo de cosas prohibidas te las van a retener, ya que no pueden pasar.

Además de disfrutar de Punta Cometa, también puedes practicar buceo, surf, snorkel, puedes visitar el Centro Mexicano de la Tortuga y hasta puedes contratar un tour en lancha para ver delfines, mantarrayas o ballenas (si es temporada).

Algunas de las celebraciones que puedes disfrutar cada año son: el Festival Nudista en febrero, el Equinoccio de la primavera en marzo o el famoso Festival de Jazz de Mazunte realizado el último fin de semana de noviembre.

¿Cómo llegar a Mazunte?

La ruta más sencilla es llegar directamente al aeropuerto de Puerto Escondido y de ahí decidir dos opciones; ya sea que quieras tomar un taxi directo al pueblo o ir en transporte público. Nosotros te recomendamos la segunda opción, pues la primera puede ser bastante costosa incluso en temporada baja, ya que cobran alrededor de $1,000 pesos mexicanos.

Para llegar en transporte, desde el aeropuerto puedes tomar una combi colectiva al centro de Puerto Escondido o un taxi que te deje en la estación de camiones Delfines (color azul), la cual se va directo por toda la costa y cobra $55 por persona. Después de una hora de camino aproximadamente, el bus te dejará en el cruce San Antonio donde hay un Oxxo y de ahí debes esperar otra camioneta colectiva que te dejará directamente en Mazunte por un costo de $20 pesos por persona.

Playas cerca de Mazunte

Si te gusta explorar y quieres exprimir lo más que puedas tu visita a Mazunte, te recomendamos dedicar uno o dos días para conocer sus playas cercanas como: San Agustinillo, Zipolite (aquí también se ven hermosos atardeceres), La Ventanilla, Playa Mermejita, Playa Rinconcito o Puerto Ángel.

