Qué hacer en Las Vegas además de visitar sus casinos

Las Vegas es la Capital Mundial del Entretenimiento, pero pocos saben que hay otras actividades divertidas que van más allá de solo visitar sus clásicos casinos.

Cuando hablamos de Las Vegas lo primero que pensamos es en sus enormes hoteles y casinos llenos de historia que ofrecen mucha diversión, pero poco se piensa en que ‘La Ciudad del Pecado’ construida en el desierto también cuenta con actividades que van allá de apostar dinero mientras tomas una bebida refrescante.

Y es que no por nada también es conocida como la Capital Mundial del Entretenimiento, porque si bien tiene icónicos letreros con luces de neon que hipnotizan a todos a su paso e incluso ofrece la oportunidad de realizar una boda espontánea, también cuenta con muchos restaurantes, bares y shows que sí o sí debes añadir a tu lista si lo que buscas es hacer un plan diferente, recreativo y además eres foodie.

Te dejamos una lista de actividades imperdibles en Las Vegas que no solo se tratan de visitar sus casinos.

Qué hacer en Las Vegas

Visita el FlyOver

FlyOver en Las Vegas, el cual se encuentra al lado de Hard Rock Cafe en el Strip, se trata de una experiencia inmersiva que da la sensación de volar sobre paisajes de montaña, desierto y bosques en Estados Unidos. Los pasajeros quedan suspendidos en el aire en asientos móviles frente a una pantalla esférica.

La experiencia incluye efectos especiales como viento, niebla y aromas, que van al ritmo de una película de poco más de 8 minutos.

Pero eso no es todo, antes de entrar tienes la oportunidad de disfrutar de un video y saliendo puedes probar algunos cocteles de su bar.

¿Eres amante de la comida y la coctelería?

Si eres de buen comer y te consideras una persona foodie, definitivamente debes conocer la oferta gastronómica de sus restaurantes y bares, los cuáles además ofrecen increíbles conceptos en su decoración como el Vanderpump à Paris de Lisa Vanderpump, conocida por la serie de televisión ‘Bravo, The Real Housewives of Beverly Hills’.

En este lugar las estrellas son sus cocteles, los cuáles son presentados de manera muy creativa, como el ‘Tickle Your Fancy’, que es una margarita de durazno blanco con pimienta rosa.

Otros restaurantes imperdibles y deliciosos son One Steakhouse ubicado en Virgin Hotels, el CATCH y el restaurante japonés Nobu Paris del chef de renombre mundial Nobu Matsuhisa.

Si lo tuyo lo tuyo es la comida mexicana, puedes visitar el Viva! de Ray Garcia. Y si ya de plano se te antoja un plan que incluya un mood playero, vas a amar el Kassi Beach House, en el cual puedes disfrutar de la música de un DJ mientras comes tus alimentos.

Ve al iLuminate Show en el STRAT Hotel

Un plan muy entretenido es el de visitar los diferentes shows como el de iLuminate (finalista en America’s Got Talent), donde un grupo de bailarines vestidos con trajes de luces LED hacen coreografías de canciones muy populares. Los bailarines se han presentado en programas de televisión como X-Factor, Good Morning America y The Ellen DeGeneres Show y han participado en giras con The Black Eyed Peas, Chris Brown y Christina Aguilera.

Y otro plan que incluye música es el de visitar el Redtail Karaoke Room del Resorts World, donde te darás la divertida de tu vida con tus amigos o familiares.

Explora los paisajes de montaña con Rail Explorers

Si eres de las personas que prefiere escaparse a la naturaleza, la actividad en bicicletas con pedaleo asistido en las vías del tren de Rail Explores será tu plan favorito.

Ubicado en la ciudad de Boulder, Nevada, a solo 20 minutos del Strip de Las Vegas, este lugar te dará la oportunidad de conocer el paisaje desértico que caracteriza a la ciudad.

Lo divertido es que puedes ir en grupos pequeños o grandes a diferentes horas del día para disfrutar del atardecer o de la noche, y al momento de regresar lo haces en un clásico tren.

Y si tienes ganas de más, acá de dejamos un video con más actividades imperdibles:

