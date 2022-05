“Una mina de oro”: Mujer que era desempleada en su país natal, triunfa en Estados Unidos sacando piojos

Encontró en los piojos su gran mina de oro.

Eliana Edith Ortega es una mujer de origen ecuatoriano, madre soltera de una niña que decidió probar suerte en Estados Unidos hasta el punto de crear su propia empresa en la que brinda un servicio muy particular: Sacar piojos a los millonarios de Nueva York.

Esta es la historia: Después de ser desempleada en Ecuador y vivir entre diversas deudas económicas, Eliana Edith Ortega decidió buscar una nueva oportunidad en Estados Unidos en el negocio más raro, inesperado e incluso asqueroso.

Con la intención de sacar a su familia adelante describió todo mundo puede ser propenso a tener piojos, incluyendo las cabezas más poderosas: “Tú y yo, hasta el presidente de los Estados Unidos puede contagiarse piojos, y los piojos buscan personas con el cabello limpio. Este es el hábitat perfecto”, mencionó en una entrevista.

¿Cómo comenzó a sacar piojos en Estados Unidos?

De acuerdo a la mujer ecuatoriana: “Cuando llegué aquí, me estrellé. Pensé que había más oportunidades y, al no saber hablar inglés y no tener conexiones, le entré a todo. Fui cajera, mesera, limpiar baños, limpiar casas, oficinas, repartir pizzas, repartir volantes para pequeños negocios y no me alcanzaba el dinero”.

Lo anterior hasta el momento que una conocida suya le contó de una empresa en Nueva York que estaba en busca de personal que se dedicara a la extracción de piojos y liendres, aunque por un momento se mostró dudosa y temerosa por su grado de inglés, entre otros aspectos de racismo, decidió asistir a la entrevista para posteriormente quedarse con el trabajo.

Ya estando dentro de la empresa, Eliana Edith Ortega descubrió el imperio que implicaba su nuevo trabajo: “Ahí descubrí que esto realmente es un imperio. Es una mina de oro. Es como les digo a mis estudiantes, ustedes no saben lo que tienen en sus manos, la industria de la pediculosis humana no está explotada como se debería”.

Después de un tiempo en la empresa que le dio la oportunidad y tras obtener todos los conocimientos al respecto, decidió emprender su propio negocio de pediculosis humana o como sería conocido coloquialmente, sacar/matar piojos.

Como cualquier otro emprendimiento, el camino no ha sido fácil pero con el paso del tiempo ha encontrado una gran oportunidad, de acuerdo a Eliana Edith Ortega, su empresa registra mas de 10 mil servicios y el precio de los tratamientos va de 800 y 1000 dólares, dependiendo la complejidad.

Además, cabe destacar que trabaja con las cabezas más exclusivas desde Manhattan hasta Los Hamptons, donde tiene convenios con colegios, pues de acuerdo a la Asociación de Escuelas de Nueva York, cada año se registran de 6 a 12 millones de casos de piojos en niños de 3 a 11 años.

No todo se trata de sacar piojos, pues ella también tiene acuerdos para dar charlas sobre la prevención de piojos de dos a tres veces al año. Eliana Edith Ortega es el claro ejemplo de que cuando hay ganas de triunfar en la vida, todo es posible.

Para ella el no hablar inglés bien en un principio, no fue impedimento, sino un reto que la llevó a perfeccionarlo y actualmente tener una vida feliz y digna que refleja el sueño americano, el cual comenzó en 2014 y a ocho años de ello, ha dado grandes resultados.

Actualmente Eliana Edith Ortega, no solamente es una gran empresaria, sino que también comparte sus conocimientos en pediculosis humana en su propia Academia, puede viajar con su hija (de quien tuvo que separarse dos años), además ayudar perritos de la calle y lo más importante demuestra que nada es imposible.

