Uno de los grandes viajeros de la ficción cinematográfica, el arqueólogo Indiana Jones, es un tipo acostumbrado a viajar bajo las incomodidades más extremas. Al doctor Jones poco le importa no tener acceso a un baño si se trata de conquistar tesoros secretos para la humanidad. Sin embargo, no piensan igual las hermosas mujeres que lo acompañan en sus aventuras, sobre todo la cantante Wilhelmina “Willie” Scott, una glamurosa mujer para quien las incomodidades resultan una verdadera tragedia. Ambos se tiene que enfrentar a privaciones de todo tipo en la cinta Indiana Jones and the Temple of Doom, de 1984.

Mediante este peculiar ejemplo se ilustra que, a veces, viajar también significa pasar ciertas incomodidades, sobre todo si ese paseo es a un sitio alejado de la civilización, que ofrece baños con una ducha caliente y agua potable; lujos tan anhelados por muchas personas. En los paseos a la naturaleza más salvaje, los viajeros deben ser conscientes de que las privaciones serán muchas y que la posibilidad de hallar un baño son realmente escasas. Algo que para muchos podrá ser motivo de angustia y que para otros será sólo un condimento más del viaje.

La siguiente lista está pensada para aquellos exploradores capaces de adaptarse a los ambientes más hostiles y carentes de comodidades. Finalmente, el encanto de solucionar problemas que no existen en la vida cotidiana es algo atractivo para probar sus habilidades lejos de la zona de confort…

Barrancas del Cobre, México

El conjunto de montañas más hermoso de México ofrece la posibilidad de hacer extraordinarios paseos a pie, en camioneta o en caballo a través de kilómetros y kilómetros de senderos y vistas impresionantes. El viajero no tendrá un acceso fácil a un baño a menos que se quede cerca de las innumerables cabañas y hoteles que circundan este mágico sitio. Estando ahí, te aseguro que lo que menos querrás será quedarte estático: las Barrancas del Cobre invitan a explorarlas desde sus diversos ángulos.

Desierto de Atacama, Chile

El desierto más alto del mundo posee impresionantes dunas esculpidas por el viento y lagos de sal caleidoscópicos; detalles que lo hacen uno de los desiertos más atractivos del mundo. Los paseos por este lugar son a pie o en caballos, por lo que el acceso a un baño es difícil, pero cuando estás de aventura en un sitio tan hermoso, ¿quién va a estar pensando en un baño? A menos que te hospedes en el lujoso hotel Explora Atacama, deberás ser consciente de que tendrás que hacer tus necesidades detrás de una duna o en un lugar donde el guía te lo indique.

Islas Lofoten, Noruega

Artistas y amantes de las emociones fuertes viajan con frecuencia a este sitio, ya sea para realizar pinturas de paisajes o practicar el canotaje, el kayak o andar a pie o bici por sus senderos. Es uno de los destinos más fascinantes de todos los que Noruega tiene en sus fronteras. A pesar de haber hoteles en los alrededores, cuando te alejas hacia las zonas de mayor atracción, cerca de las aguas, las posibilidades se reducen. En la parte más salvaje de las islas un baño será difícil de encontrar, pero la naturaleza siempre tendrá algún rincón reservado para ti.

Parque acuático abandonado Ho Thuy Tien, Vietnam

Hace mucho tiempo que este parque acuático fue abandonado y devorado por la selva después de que su administración decidiera dejar de mantenerlo. La entrada está permitida al no contar con seguridad alguna, aunque los habitantes próximos a este recinto recomiendan alejarse ante los peligros que conlleva un sitio abandonado. El follaje ha cubierto parte de las resbaladillas, el agua está estancada y los baños deben estar en condiciones no aptas para los que quieran entrar a ellos. Con todo y ello, este lugar puede ser una experiencia diferente para los que gusten de sitios remotos, quizás embrujados e ideales para sacar fotografías.

Templo budista en el paso de Chang La en Ladakh, India

A una altitud de 5 mil 360 metros, se encuentra uno de los templos más remotos de India y el mundo entero. Sólo los valientes y los que tengan ganas de apartarse de la sociedad se atreverán a llegar hasta este lugar el cual no cuenta con absolutamente ninguna comodidad. Para llegar hasta él debes contar con la asesoría de un guía, así como unos pulmones y piernas capaces de soportar el gran esfuerzo. Las vistas son maravillosas: cielos azules con grandes nubes y montañas a alturas imposibles.

Groenlandia

En medio de este territorio existe un glaciar de más de dos millones de kilómetros cuadrados que desafía la imaginación del hombre. Uno de los destinos más desafiantes de este sitio es la ciudad de Ittoqqortoormiit, una de las más apartadas de todo el territorio y en la que se pueden practicar deportes de aventura o caminatas por grandes extensiones de hielo. Sobra decir que los baños son prácticamente inexistentes. En Groenlandia todo es exótico y emocionante para aquellos que sepan adaptarse a las incomodidades de la vida salvaje: auroras boreales, icebergs, aguas termales y expediciones en trineo de perros son algunos de los atractivos que se hallan en un territorio al que pocos se atreven a voltear la mirada y contemplarlo como una opción para viajar.

Laponia, Finlandia

Para quienes deseen pasar un tiempo fuera de todo contacto con la humanidad, este rincón finlandés de grandes extensiones nevadas y lagos cristalinos es una opción encantadora. Desde la tranquilidad de una cabaña podrás contemplar la inmensidad del mundo y el verdadero significado de la soledad. En las caminatas guiadas o por tu propia cuenta tendrás que prescindir de la comodidad de un baño e ingeniártelas al natural, pero vale la pena si se trata de conocer un sitio donde la magia de los bosques y el frío son tan hermosos que sentirás deseos de formar parte de ese ambiente de perpetua paz.

Los lugares más peligrosos del mundo para tomarse una fotografía son parte de esos sitios a los que sólo los viajeros más valientes se atreven a acceder, haya baños o no en ellos. Un buen viajero sabe que los peligros y las incomodidades forman parte de los viajes de manera natural y no por ello deja de llevar a cabo su pasión, al contrario, siempre los querrá visitar.