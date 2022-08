Salma Hayek no fue la primera: Actrices mexicanas que triunfaron en Hollywood

Cada vez hay más actrices contemporáneas conquistando Hollywood, pero hay que recordar a todas aquellas que demostraron su poder femenino desde la década de los 30′s.

Desde la década de los noventa los mexicanos celebraron la llegada de la actriz Salma Hayek a Hollywood, quien desde entonces se ha encargado de poner en alto el nombre de México, ya que siempre se ha mostrado orgullosa de sus raíces veracruzanas. Además de ella, actores como Diego Luna, Gael García, Eugenio Derbez o actrices mexicanas como Eiza González, Eréndira Ibarra, Paola Núñez o Martha Higareda, han demostrado su talento en Estados Unidos.

Pero así como existen actrices contemporáneas que están triunfando en Hollywood y se están abriendo camino como alguna vez lo hizo Hayek, poco se habla de que durante la Época de Oro del cine mexicano, o incluso antes, varias actrices ya habían llegado a la pantalla grande extranjera como las siguientes.

Lupe Vélez

La actriz, bailarina y vedette mexicana probó suerte en Estados Unidos en 1927 destacando su participación en numerosas comedias y cintas bajo la dirección de D.W. Griffith, Cecil B. DeMille, Victor Fleming, William Wyler, entre otros.

Su característica personalidad la llevó a participar en películas como: The Wolf Song (1929), Palooka (1932), Laughing Boy (1934) y Hollywood Party (1934) bajo el sobrenombre de la ‘Dinamita mexicana’. Se dice que tuvo romances con Charles Chaplin, Tom Mix y Clark Gable.

Dolores del Río

María de los Dolores Asúnsolo y López Negrete conocida simplemente como Dolores del Río, es considerada como la primera actriz latinoamericana que triunfó en Hollywood, ya que logró consolidar su carrera en las décadas de los 20′s y 30′s. Algunas de las películas que protagonizó fueron Resurrection (1927), Ramona (1928), Evangeline (1929), Bird of Paradise (1932), Flying Down to Rio (1933) y Madame Du Barry (1934).

Pero así como alcanzó la fama en el extranjero, su carrera fue en declive en los años 40′s y regresó a México para continuar su carrera donde destacó durante la Época de Oro de cine mexicano. En 1960, Dolores del Río regresó a Hollywood para protagonizar junto a Elvis Presley el filme Flaming Star de Don Siegel.

Katy Jurado

María Cristina Estela Marcela Jurado García o simplemente conocida como Katy Jurado, comenzó su carrera en 1943 y fue hasta 1951 que fue descubierta por el cineasta estadounidense Budd Boetticher, con quien trabajó en la cinta The Bullfighter and The Lady.

Desde entonces, Katy se convirtió en parte del elenco de películas ambientadas en el Oeste entre las décadas 1950 y 1960. Algunos de sus trabajos en los que destacó son High Noon (1952), Arrowhead (1953), Broken Lance (1954), One-Eyed Jacks (1960) y Pat Garrett & Billy the Kid (1973).

Se dice que tenía muy buena relación con Elvis Presley e incluso le ayudó a crear la ambientación y escenografía para la película Fun in Acapulco, ya que pese a que la cinta fue ambientada en dicho estado, el actor nunca viajó a México y por lo tanto las escenas fueron montadas.

