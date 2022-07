“Avengers”, “Los 4 fantásticos” y “Daredevil”: Los estrenos de las fases 5 y 6 de Marvel

La compañía presentó todos los estrenos que tendrá en los próximos años.

San Diego (Estados Unidos), (EFE). Durante la Comic-Con de San Diego, California que se llevó a cabo este fin de semana, Marvel Studios reveló la llegada de dos nuevas etapas en su universo cinematográfico, la “Fase 5″, que contará con 12 nuevas ficciones entre series y películas, y la “Fase 6″, que concluirá en 2025.

Antes, la serie “She Hulk” y la película “Black Panther: Wakanda Forever” cerrarán este otoño la actual “Fase 4″ de Marvel, que durante dos años ha contado con éxitos como la última película de “Spider-Man” o la aclamada “WandaVision”.

Será el 17 de febrero de 2023, cuando “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” se encargue de arrancar con la nueva fase en las películas de superhéroes,

Además, en el verano de ese mismo año, “Guardians of The Galaxy 3″, “Echo” y la esperada “The Marverls” llegarán a los cines.

Según información de EFE, en el Centro de Convenciones de San Diego, donde esta semana se celebra la feria más importante de la industria del entretenimiento, la expectación por conocer el futuro de la marca más rentable del cine era máxima, ya que miles de fanáticos hicieron fila bajo el sol de California para obtener un lugar y conocer las novedades.

Kevin Feige, el máximo responsable de la división cinematográfica de dicha productora, apareció puntualmente sobre el escenario para anunciar el final de la “Fase 4″ y el plan de la “Fase 5″ de su universo, cada vez más complicado por la cantidad de películas y series con las que Disney, propietaria de Marvel, está explotando su exitosa fórmula.

En total, la “Fase 5″ contará con seis películas y seis series de televisión. Por la gran pantalla pasarán “Ant-Man And The Wasp: Quantumania (2023)”, “Guardians Of The Galaxy Vol. 3″ (2023), “The Marvels” (2023), “Blade” (2023), “Captain America: New World Order” (2024) y “Thunderbolts” (2024), esta última sobre un desconocido grupo de villanos que pretenden pasar por superhéroes.

Por otra parte, los fans podrán seguir disfrutando de la saga en la plataforma Disney+, que estrenará las series: “Secret Invasion”, “Echo”, la segunda temporada de “Loki”, “Ironheart”, “Agatha” y “Daredevil: Born Again”.

Avengers regresará en 2025 con dos películas

Los planes del estudio no acaban ahí, ya que Feige aprovechó la presentación para desvelar que ya tienen diseñada la “Fase 6″ de su saga, que arrancará con el regreso de “The Fantastic Four” al cine.

Aunque la gran noticia de esa nueva etapa es que después de firmar una de las películas más taquilleras de la historia “Avengers: Endgame” (2019) -solo superada por “Avatar”-, los vengadores volverán en 2025 con dos nuevas películas “The Kang Dynasty” y “Secret Wars”, esta última como final del universo.

