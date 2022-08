Llegó el tráiler oficial de “El Señor de los Anillos” y no podemos esperar más

Prime Video reveló el tráiler final de la serie ‘El señor de los anillos: Los anillos del poder’ que estrenará el 1 de septiembre de 2022.

‘El señor de los anillos: Los anillos del poder’, la nueva serie de Amazon Prime al parecer será épica, pues su tráiler lo es. Luego de que la plataforma anunciara que adelantará el estreno de sus primeros episodios contemplados anteriormente para el 2 de septiembre, los fans de la saga se volvieron locos y tras el adelanto esperan con mucha más emoción la serie.

El nuevo tráiler deja claro que la serie estará a la altura de la trilogía de Peter Jackson, la cual al mismo tiempo está basada en los libros de Tolkien, pues se muestra un extraordinario mundo de fantasía lleno de mucha acción.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De acuerdo con los creadores, ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ protagonizada por Morfydd Clark, Cynthia Addai-Robinson, Trystan Gravelle, Benjamin Walker, Peter Mullan, entre otros, llegará con dos episodios de estreno el 1 de Septiembre a las 9 P.M. para terminar su primera temporada el 14 de Octubre de 2022.

Otro de los aspectos que llama mucho la atención de la nueva serie de Prime Video es que el talento femenino destaca, pues son parte importante de la historia e incluso toman los papeles principales como el caso del personaje de Galadriel interpretado por la actriz sueca Morfydd Clark.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Te dejamos con el tráiler de ‘El señor de los anillos: Los anillos del poder’ para que te vayas preparando.

Podría interesarte