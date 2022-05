La película donde Johnny Depp y Winona Ryder se conocieron (y flecharon)

A principios de los noventa Depp y Ryder protagonizaron una de las relaciones más sonadas en Hollywood, sin embargo, luego de 3 años terminaron y cada quien continuó con sus vidas.

La vida amorosa de Johnny Depp ha sido uno de los temas más sonados en los últimos tiempos, ya que de su última relación con Amber Heard surgió una de las disputas más polémicas de Hollywood en la que ambos se demandan por 50 y 100 millones de dólares por abuso emocional y físico que vivieron mientras estaban juntos.

Pero así como Depp tuvo parejas con las que no terminó nada bien, también tuvo otras con las que llegó a los mejores términos, como el caso de Vanessa Paradis, con quien duró 14 años y tuvo a sus dos hijos, Lily-Rose Melody Depp y Jack Depp, y Winona Ryder, con quien se comprometió, pero solo duró 3 años.

En la década de los noventa, Winona Ryder y Johnny Depp se convirtieron en una de las parejas más queridas del cine debido a que ambos se encontraban en uno de los mejores momentos en sus carreras, sin embargo, su historia de amor terminó y nunca llegaron al altar.

Johnny Depp y Winona Ryder, ¿cómo se conocieron?

Se dice que el actor de ‘Piratas del Caribe’ conoció a Ryder en 1989 en el estreno de ‘Great Balls of Fire!’ o ‘Gran bola de fuego’, película protagonizada por la actriz.

Aunque no compartieron créditos en ese momento y sólo se conocieron en la alfombra roja, un año después, en 1990, fue cuando se dio el flechazo entre ambos al protagonizar una de las películas más exitosas de Tim Burton.

Johnny Depp y Winona Ryder en ‘El joven manos de tijera’

El amor entre Johnny Depp y Winona Ryder surgió en la grabación de ‘Edward Scissorhands’, película en donde fueron pareja.

Desde 1990 comenzaron su romance, el cual iba tan bien que se llegaron a comprometer, pero 3 años después, en 1993, se separaron.

‘El joven manos de tijera’ cuenta la historia de un hombre creado artificialmente llamado Edward, que tiene tijeras en vez de manos. Edward es adoptado por una familia de clase media que vive en una zona residencial y termina enamorado de la hija, es decir, de Winona Ryder.

Si aún no ves este clásico de Tim Burton te dejamos con el tráiler:

Tatuaje “Winona Forever”

La pareja se quería tanto, que Johnny Depp se tatúo en el brazo la frase ‘Winona Forever’.

El tatuaje sorprendió mucho a Winona, quien no estaba enterada de la locura de su entonces prometido, pero admitió que no podía dejar de verlo. ‘¡Es algo muy importante porque es tan permanente!’, dijo en aquel entonces.

En el caso de Depp, confesó a la revista Rolling Stone lo mucho que estaba enamorado de Winona. ‘La verdad es algo muy poderoso, ahora lo sé. Este tatuaje de ‘Winona para siempre’ no es algo que me tome a la ligera... Sus ojos me matan’, dijo.

Después de la ruptura, el actor borró las letras ‘n’ y ‘a’ del nombre de la actriz, dejando así solo la cómica leyenda ‘Wino forever’, es decir ‘borracho por siempre’.

Por qué terminaron

Johnny Depp y Winona Ryder dieron fin a su relación en 1993 y aunque existieron diversas versiones, el actor reveló que los medios de comunicación y los fanáticos influyeron en el desenlace, ya que al ser tan abiertos y visibles a los ojos del público llegó un punto en que ya no tenían privacidad.

‘Es muy difícil tener vida personal en esta ciudad. En mi relación con Winona fue mi error ser tan abiertos como lo fuimos. Pensé que si éramos honestos destruiríamos al monstruo de la curiosidad. En su lugar, lo alimentamos. Le dimos permiso a las personas de sentir que eran parte de ello’, dijo.

