Lecciones que aprendimos de “One Day” en espera de su serie en Netflix

Aunque aún no tenemos fecha de estreno, saber que existirá una serie sobre “One Day” nos lleva a pensar en algunas lecciones que aprendimos de la película protagonizada por Anne Hathaway.

“One Day” es una película que más allá de hacernos reflexionar sobre el amor, nos hace pensar en la vida y de todas las oportunidades que podemos perder por no tomar decisiones en el momento adecuado.

A pesar de que la película protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess se estrenó en el 2012, hasta la fecha sigue siendo una referencia en cuando a las relaciones que surgen de una amistad, por lo que Netflix recientemente anunció que trabajaría en su propia serie.

Lo cierto es que después de haber visto miles de veces "One Day", en cada reproducción aprendemos o mejor dicho, analizamos una nueva lección. Aquí te dejamos algunas que no debemos dejar pasar:

Nunca te conviertas en la amiga que soporta todo

Una de las más grandes lecciones que nos dejó "One Day" es saber que la amistad depende de dos personas (aunque no haya fines románticos), el cariño debe de ser recíproco y ambas partes deben de estar cuando se necesite, no solo uno debe ser el 'incondicional'.

No te enamores de tu amigo patán

¡Mucho cuidado! Ese amigo patán que sabe que te tiene a sus pies, puede aprovecharse de eso, y además pasarte a sus conquistas por enfrente como si no sintieras nada, aunque en el corazón no se puede mandar, procura mejor alejarte de él antes de que sea demasiado tarde.

Un clavo no saca a otro clavo

Aunque Emma no era feliz, trató de serlo y olvidar a Dexter al involucrarse en una relación conocida como "peor es nada", y no le funcionó porque ese tipo de relaciones nunca funcionan. Así que es mejor sanar completamente hasta que decidas darte una oportunidad en el amor.

Las personas cambian y el mundo también

Aquel hombre patán que creíste jamás iba a cambiar y quererte en serio, puede cambiar aunque por lo regular eso solo pasa en las películas. Es bueno tener esperanza pero tampoco dejárselo todo al destino, para que las personas cambien tienen que pasar cosas muy puntuales en su vida.

Valora lo que tienes, después puede ser demasiado tarde

Dexter no aprovechó a Emma todo el tiempo que ella solo estuvo para él, y cuando se dio cuenta de lo que tenía, el destino los separó. Vida solo hay una y hay que vivir cada momento como si fuera el último.

Aunque probablemente, "One Day" nos dejó muchas más lecciones, las anteriores son fundamentales para saber lo mucho que nos emociona la serie de la película que próximamente llegará a Netflix. Podemos ir preparando, los pañuelos, las palomitas y una cobija para maratonear.

