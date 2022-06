“Siempre me sentí muy solo en mi vida”: Brad Pitt se sincera y habla sobre su próximo retiro de la actuación

El actor estadounidense confesó que ya está llegando al final de su carrera.

Brad Pitt sorprendió a sus seguidores al anunciar que a sus 58 años ya se encuentra en el último periodo de su carrera profesional, esto en una entrevista que concedió para la más reciente edición de la revista GQ.

“Me considero en mi último tramo, este último semestre o trimestre”, aseguró y habló sobre sus planes a futuro. “¿Cómo voy a planteármela? Aquí en California se habla mucho de ‘ser tu auténtico yo’. Me he comido mucho la cabeza con eso. ¿Qué significa ‘auténtico’? (Para mí) se trata de aceptar esas cicatrices profundas que todos tenemos”, explicó.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El intérprete habló como nunca de cómo afronto su divorcio con Angelina Jolie, a causa de las adicciones que padeció por años. Además confesó que dejó la bebida y los cigarros.

“No puedo fumarme uno o dos al día. No está en mi carácter. Voy por todas. He perdido mis privilegios”, confesó.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

También relató que estuvo asistiendo a un grupo de rehabilitación que le ayudó en su vida privada.

“Estuve en un grupo de hombres estupendo, muy privado y selectivo, así que era seguro”, agregó.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Respecto a su salud mental, el actor confesó que desde niño sintió que no encajaba, además de que en ciertos momentos de su vida ha atravesado por episodios de depresión.

“Siempre me sentí muy solo en mi vida”, expresó durante la entrevista, pero recalcó que hasta ahora es cuando ha comenzado a sentirse arropado por sus seres queridos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Creo que pasé años con una depresión de bajo grado, y no fue hasta que acepté eso, tratando de abrazar todos los lados de uno mismo, la belleza y la fealdad, que pude captar esos momentos de alegría”, comentó.





Podría interesarte