Todo lo que debes saber sobre ‘The Last of Us’ antes de ver la serie de HBO

‘The Last of Us’ pasó de ser uno de los videojuegos más importantes a una de las series más ambiciosas de HBO, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

‘The Last of Us’ es considerado uno de los mejores videojuegos de la década pasada... y de toda la historia. Por eso no es ninguna sorpresa que HBO haya decidido hacer una serie, basada muy de cerca en la historia original del juego, dirigida por Craig Mazin: la mente detrás de una de las mejores series de HBO, ‘Chernobyl’.

Antes de ver ‘The Last of Us’ el día de su estreno, algunas cosas que debes saber sobre la serie y también sobre el videojuego. Los fans probablemente ya lo saben, pero si eres nuevo en el universo de TLOU he aquí algunas cosas que debes saber antes.

¿De qué se trata ‘The Last of Us’?

‘The Last of Us’ es la historia de Joel y Ellie, un hombre adulto y una adolescente que deben atravesar Estados Unidos, varios años después de que un virus azotara el planeta y convirtiera a la mayor parte de la población en zombis. Los dos han sufrido varias pérdidas a lo largo de sus vidas, pero poco a poco desarrollan una relación padre-hija que recuerda que en ese mundo devastado no todo es muerte y desolación.

Entre las distintas facciones que han surgido a partir del virus, en ‘The Last of Us’ existe un grupo de la resistencia conocido como ‘Fireflies’ (”Luciérnagas”), dedicados a encontrar una cura para salvar a la humanidad. Ellie alberga el secreto de una posible vacuna en su propio cuerpo y es tarea de Joel llevarla a salvo a su destino, entre humanos caníbales, grupos de cazadores criminales y otros peligros.

Pedro Pascal y Bella Ramsey, de GOT a TLOU

Pedro Pascal (’The Mandalorian’) es Joel, el hombre que debe cumplir con una importante tarea después de la pandemia apocalíptica que casi termina con la humanidad. Bella Ramsey es Ellie, una adolescente aparentemente inmune, en quien podría vivir una posible cura.

A ambos los vimos previamente en ‘Game of Thrones’. Pascal apareció por primera vez en la cuarta temporada como Oberyn Martell y Ramsey fue Lyanna Mormont (también conocida por los fans como “Lady Osita”).

La segunda parte del juego nos rompió el corazón

La primera parte del videojuego de ‘The Last of Us’ es una historia de esperanza en un mundo devastado. La segunda, como señaló su creador, Neil Druckmann, es sobre odio y resentimiento. La trama toma un giro tan desgarrador que dividió drásticamente a los fans de la franquicia entre aquellos que adoraron la secuela y entre los que no la soportaron.

La serie de HBO estará basada muy de cerca en los eventos de ‘The Last of Us’, pero aún no sabemos si habrá una continuación que lleve por el mismo camino que tomó el juego en la segunda parte.

Más que una historia de zombis, es una historia de paternidad

En ‘The Last of Us’, Joel es un hombre encargado de llevar a Ellie a salvo a su destino... a través de un país repleto de asesinos infectados. Y aunque la relación entre ambos inicia como una simple transacción de punto A a punto B, Joel se da cuenta de que ella le recuerda a su hija y hará todo por protegerla.

Más allá del elemento de terror, que está muy presente a lo largo de la saga, el aspecto más reconocido de ‘The Last of Us’ está en su representación de las relaciones humanas, la complejidad de la moral en un planeta consumido por el caos y el storytelling como el centro de todo en un videojuego de acción.

¿Cuándo se estrena la serie de ‘The Last of Us’?

La serie de HBO y Naughty Dog se estrena el 16 de enero de 2023 en HBO Max y tendrá nuevo episodio cada lunes.

