William y Kate aplaudieron de pie a Guillermo del Toro tras ganar el BAFTA con ‘Pinocho’

Guillermo del Toro está cada vez más cerca del Oscar.

El príncipe William y Kate Middleton aplaudieron a Guillermo del Toro luego de ganar el BAFTA con ‘Pinocho’… y es que la cinta del director de cine mexicano ha sido todo un éxito y nos ha demostrado que está cada vez más cerca del Oscar y, ¿cómo no?, si se trata de un trabajo impecable que merece ser reconocido en todo el mundo, incluso por la propia realeza británica.

‘Pinocho’ es considerado uno de los mejores trabajos de Del Toro, haciendo que los más de diez años dedicados a la cinta valieran toda la pena y esta vez destacó durante la gala de los BAFTA, reconocimientos entregados por la academia de cine de Reino Unido, donde Guillermo del Toro puso en alto la bandera mexicana.

El príncipe William y Kate Middleton aplaudieron a Guillermo del Toro

Los premios BAFTA tuvieron lugar en el Royal Festival Hall de Londres, donde estuvieron presente los príncipes de Gales, William y Kate Middleton, quienes no pudieron contenerse con los aplausos luego de que Guillermo del Toro fuera galardonado a Mejor Película Animada con ‘Pinocho’.

El premio fue anunciado por el actor Jamie Dornan y en él se enfrentaban películas como ‘Red’, ‘El Gato con Botas’, ‘El último deseo’, ‘Marcel the shell with shows on’ y, por supuesto, ‘Pinocho’.

William y Kate no pudieron evitar las sonrisas y la ovación de pie luego de que Guillermo del Toro fuera llamado al escenario a recibir su premio y, claro, al escuchar el emotivo discurso de agradecimiento del cineasta mexicano.

“Gracias, muchas gracias. Quiero agradecer a Netflix y especialmente a Ted Sarandos por creer hace unos años que, un musical de Pinocho, sobre la vida y la muerte, donde todos los personajes mueren al final, durante el ascenso de (Benito) Mussolini, era una buena idea”, inició el director.

Quiero agradecer a la Academia… a la Academia Británica, no solamente por este honor, sino por permitirnos, como Película de Animación, participar en categorías en las que normalmente no se nos permite estar. Creo que la animación no es un género para niños. Es un medio para el arte, es un medio para el cine y simplemente creo que la animación debería permanecer en la conversación. Muchas gracias”, pronunció Guillermo del Toro.

La presencia de William y Kate en los BAFTA fue uno de los momentos más aplaudidos de la gala y, como dato curioso, la princesa de Gales rompió con las reglas y estereotipos, que decidió reciclar un vestido que ya había llevado antes en 2019.

Es un hecho que Guillermo de Toro es un gran candidato al Oscar, mientras tanto se ha ganado el reconocimiento de todos los británicos, incluido el de los príncipes de Gales.

