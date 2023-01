¡De espanto! Ya hay trailer de “Beau Is Afraid” y la actuación de Joaquin Phoenix es perturbadora. Aquí te damos los detalles que debes conocer sobre lo nuevo de Ari Aster.

Es un hecho: ya hay trailer de “Beau Is Afraid” y la actuación de Joaquin Phoenix es perturbadora en esta nueva producción del cineasta Ari Aster que promete que pondrá a todos con los pelos de punta. Aquí te contamos los detalles que debes saber sobre el filme.

¿De qué va a tratar “Beau Is Afraid”?

El trailer nos muestra a Beau, interpretado por Joaquin Phoenix, un hombre quien sufre de ansiedad y algunos otros problemas mentales quien no puede dejar de sentir que el mundo es una especie de amenaza para él.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Un día, decide viajar a casa para volver a ver a su madre, una mujer bastante autoritaria, pero las cosas no le salen como esperaba ya que en el trayecto sufre un accidente: es atropellado por una mujer quien, al parecer, lo “rapta” y lo lleva con su familia para cuidar de él.

Las cosas sólo se tornan peor cuando descubre que tiene una especie de monitor de tobillo para que sus nuevos cuidadores puedan saber en dónde se encuentra todo el tiempo, lo que sólo causa que su ansiedad se incremente y empiece a temer a las cosas paranormales que empieza a experimentar en la casa de la familia.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Su mente empezará a jugarle malas pasadas y le hará ver cosas que posiblemente no sean reales: rostros extraños, escenarios caricaturescos, y a su propia persona rejuveneciendo y envejeciendo conforme la trama avanza.

¿Cómo hará Beau para escapar de toda esa tortura? Y, ¿qué tanto es real y qué tanto es la maquinación de su mente que, al parecer, busca destruirlo de dentro hacia afuera? Lo único que sabemos es que este hombre está dispuesto a todo con tal de escapar y regresar a casa, incluso aunque no sepa ya realmente en dónde está.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Beau Is Afraid”, un trabajo aterrador de Ari Aster y Joaquin Phoenix

En un principio, esta película fue descrita como un largometraje de terror surrealista que abarca varias décadas y está ambientada en un presente alternativo, algo que en el trailer sí podemos ver de alguna manera.

Quizás lo que haya cambiado un poco en la realización es la presentación de Beau, quien en un principio se dijo que sería un hombre ansioso con una tensa relación con su madre y que nunca conoció a su padre, y que cuando su madre muere, realiza un viaje que le deja secuelas por las amenazas sobrenaturales salvajes que experimenta, según un resumen de Variety.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El trailer nos deja ver que parte de ello sí es real: Beau sí está buscando a su madre y sí hay lapsos que parecen saltos temporales en los que se nos muestra una visión de si mismo en diversas etapas de su vida, aunque parece ser que la historia irá mucho más allá.

Ari Aster es muy conocido por realizar filmes que aterran a los sentidos desde la mente, jugando con elementos paranormales y sobrenaturales para mezclarlos con asuntos que dejan claro que la cordura del ser humano pende de un hilo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ya lo notamos en sus dos filmes anteriores: “Midsommar”, que explora el viaje catártico de una chica que perdió a su familia pero a través de hechos muy perturbadores que la empujarán totalmente hacia la locura; y “Hereditary”, una historia familiar con tantas vueltas de tuerca que lo dejan a uno pensando qué tanto de lo que vio fue real y cuánto ficción.

Además, al saber que este trabajo será protagonizado por el ganador del Óscar Joaquin Phoenix, tenemos por seguro que será un largometraje épico, ya que el propio Phoenix nos mostró que puede ser tan encantador como aterrador con filmes como “Guasón”, “Ella”, “María Magdalena” y “Gladiador”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Fue en 2020 cuando se dieron a conocer los detalles de esta producción, cuando el propio Aster comentó a Daily Nexus que estaba trabajando en una comedia con tonos de pesadilla que originalmente se iba a llamar “Disappointment Blvd.”, su tercera producción con A24 y que tendría alrededor de 4 horas de duración.

En febrero de hace dos años se reveló que Phoenix sería el protagonista de este filme, mientras que el resto del elenco, conformado por Zoe Lister-Jones, Carril Nathan, Patti LuPone, Amy Ruan, Kylie Rogers, Parker Posey, Esteban McKinley Henderson, Denis Ménochet, Michael Gandolfini, Hayley Squires y Richard Kind, fue confirmado entre junio y julio del mismo año.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La producción está programada para estrenarse el próximo 21 de abril en cines de Estados Unidos, aunque aún queda por confirmarse la fecha de lanzamiento en nuestro país.

¿Qué opinas del trabajo de Joaquin Phoenix en “Beau Is Afraid”? ¿Te llama la atención o piensas que no la va armar en este filme de terror? Compártenos tus comentarios en nuestros canales digitales, y si buscas más información relacionada, aquí te dejamos estos enlaces: Folk Horror: El subgénero de terror que tienes que explorar si amaste ‘Midsommar’; y Por primera vez, Joaquin Phoenix y Rooney Mara hablan de su primogénito.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte