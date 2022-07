¿Por qué la hija mayor de Ben Affleck no asistió a la boda de su papá con Jennifer Lopez?

Violet Anne no asistió a la boda de Ben Affleck y Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron el fin de semana pasado de una forma íntima y discreta en Las Vegas, Estados Unidos, en las que solo bastó con su amor y estar rodeado de sus personas más cercanas y especiales.

Jennifer Lopez estuvo acompañada por sus mellizos Emme y Max, a quienes procreó con Marc Anthony en 2008. Mientras que por el lado de Ben Affleck estuvieron presentes dos de sus tres hijos, Seraphina Rose y Samuel, siendo su primogénita, Violet Anne, la gran ausente del enlace.

¿Por qué la hija mayor de Ben Affleck no asistió a su boda?

Cada ser humano tiene sus razones para actuar de cierta manera y los famosos no son la excepción. De acuerdo al medio Page Six, Violet Anne de 16 años (quien es la viva imagen de su progenitora, Jennifer Garner), decidió no asistir a la boda de Ben Affleck y Jennifer Lopez por quedarse en casa a acompañar a su mamá.

Según una fuente cercana al exmatrimonio, Violet Anne tiene una relación muy estrecha con su mamá por lo que es “extremadamente leal a ella” y aunque no se opone al matrimonio de Ben Affleck con Jennifer Lopez, prefirió quedarse con la protagonista de ‘Si tuviera 30′ a asistir a Las Vegas.

Jennifer Garner no se opone al matrimonio de Ben Affleck y Jennifer Lopez

Contrario a lo que se pensaría, Jennifer Garner nunca estuvo en desacuerdo con la relación entre su ex Ben Affleck y Jennifer Lopez sino todo lo contrario, pues desde que ella y el actor que dio vida a ‘Batman’ tomaron la decisión de divorciarse, optaron por tener una buena amistad por el bien de sus hijos.

Para prueba aquel rumor en el que se dijo que la primera en saber sobre el compromiso de Ben Affleck y Jennifer Lopez fue la propia Jennifer Garner y los hijos del actor, quienes reaccionaron felices a la situación.

Así que la ausencia de Violet Anne no fue porque la adolescente estuviera en desacuerdo por la decisión de su papá, simplemente, prefirió quedarse con su mamá.

