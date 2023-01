¿Condenada a la sobreprotección? Britney reclamó a sus fans por llamar a la policía

La cantante mostró su molestia en Twitter luego de que sus fans llamaran a la policía tras cerrar su cuenta de Instagram.

Britney Spears está molesta y tiene razón, pues luego de que sus fans llamaran a la policía tras notar que una vez más cerró su cuenta oficial de Instagram, los agentes fueron a su casa para revisar si todo estaba en orden.

Aunque todo parece indicar que no entraron a su domicilio, sí llegaron a la puerta y la cantante se sintió acosada. Así lo contó en Twitter, donde también pidió respeto por su privacidad en el futuro.

‘Como todo mundo sabe, la policía llamó a mi casa por algunas llamadas de broma. Amo a mis fans, pero esta vez las cosas llegaron demasiado lejos y mi privacidad fue invadida’, escribió.

‘La policía nunca entró a mi casa y cuando llegaron a mi puerta, rápidamente se dieron cuenta de que no había ningún problema y se fueron de inmediato. Esto se sintió como si me estuvieran asustando y acosando una vez que el incidente llegó a las noticias y los medios me retrataron una vez más de manera pobre e injusta’, añadió.

Spears además pidió a sus seguidores respeto por su privacidad.

‘Durante este tiempo en mi vida, espero sinceramente que el público y mis fans, quienes me importan mucho, puedan respetar mi privacidad en el futuro. Con todo mi amor, B’, finalizó.

¿Por qué los fans de Britney se asustaron?

Todo parece indicar que ya es normal que la cantante cierre sus redes de vez en cuando, sin embargo, el último posteo de Spears alertó a sus fans, pues escribió: ‘Darle todo a alguien a quien quiero solo ha traído dolor a mi corazón’.

Además, la artista cerró su cuenta y sus seguidores empezaron a especular que se encontraba mal con su esposo, pero éste salió a desmentir todo, pues no es la primera vez que lo señalan como culpable de que Britney se aleje del ojo público.

Pero recordemos que Britney Spears es un ser humano como todos y muchas veces pese a ser una figura pública también necesita desconectarse de las redes sociales para sanar su corazón, el cual sabemos que ha pasado por muchas cosas difíciles.

Así que la enseñanza es... Ok, a veces Britney nos tiene en una montaña rusa y con ‘el Jesús en la boca’, pero hay que entender que también tiene una vida privada.

