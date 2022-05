El día que Frank Sinatra besó a Kate Moss frente a Johnny Depp

La modelo y su entonces ‘date’, Johnny Depp, fueron invitados al cumpleaños número 80 del cantante, quien sin pensarlo la besó.

El juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard continúa revelando polémicas historias del pasado de ambos tanto desde sus propios testimonios como los de los testigos que se han ido presentando ante la corte de Fairfax, Virginia.

En el caso de la actriz de ‘Aquaman’, se descubrió que fue arrestada por agredir a una exnovia y por otro lado algunas de las exparejas del actor de ‘El joven manos de tijera’ han testificado a su favor como el caso de Winona Ryder, Vanessa Paradis; con quien tuvo una fuerte conexión musical, y Kate Moss, quien el miércoles 25 de mayo hará su declaración supuestamente a favor pese a que fue muy sonado que su relación en el pasado fue bastante polémica.

La cotizada top model sostuvo una relación con Depp de 1994 hasta 1997, por lo que duraron 3 años. En aquel entonces, cuando su romance se iba fortaleciendo con el paso del tiempo, Kate Moss vivió un curioso momento que después lo convirtió en anécdota, ya que en ella estaba involucrado el cotizado cantante estadounidense Frank Sinatra.

El beso de Frank Sinatra a Kate Moss

Frank Sinatra, cantante que murió en 1998 a los 82 años, se encontraba celebrando su cumpleaños número 80 junto a sus amigos y colegas. Entre los invitados de honor se encontraban el protagonista de Piratas del Caribe, quien tenía 32 años en ese entonces y la modelo londinense, quien tenía 21.

De acuerdo con la anécdota contada por la propia modelo a Vogue TV, ella se acercó al cantante para felicitarlo y decirle ‘happy birthday’, cuando de pronto él la besó de manera sorpresiva.

“Todavía había un brillo en sus ojos azules. Estaba sentado fumando un cigarrillo y él me vio y se dirigió directamente hacia mí”, dijo.

Kate Moss reveló que todo sucedió mientras los guardias de seguridad estaban rodeando a Sinatra, por lo que Johnny Depp no se percató de lo sucedido.

“Él simplemente se abalanzó sobre mí, me besó en los labios y luego me dio un cigarrillo sin filtro. Me quedé tan ‘mareada’ que luego me ‘desmayé', fue fabuloso”, dijo.

La modelo aseguró que pese a que se trató de literalmente un beso robado, quedó deslumbrada por la acción del cantante.

