Elaine Bredehoft, la abogada que defiende a Amber Heard en el juicio contra Johnny Depp

Bredehoft ha sido reconocida como una de las mejores abogadas en Virginia, Washington y Baltimore en Estados Unidos.

El juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp continúa en Fairfax, Virginia, y al parecer el protagonismo de esta polémica historia ahora se lo están llevando tanto la abogada de Johnny Depp, quien se rumora tiene un posible romance con el actor, como la abogada de la actriz de ‘Aquaman’, Elaine Bredehoft.

Por un lado está Camille Vasquez, quien se destaca por ser determinante e imponente con Amber Heard y por otro lado está la abogada de Heard, Elaine Bredehoft, quien se especula tiene una tendencia a favor hacia el actor por ser supuesta fanática y que incluso lo hizo reír en pleno juicio por imitar su voz mientras hacía un interrogatorio.

Curiosamente, la abogada de Amber Heard está catalogada dentro de las mejores en Virginia, Washington y Baltimore en Estados Unidos gracias a su experiencia, por lo que sí o sí sabe lo que está haciendo con su trabajo en el juicio más polémico de Hollywood.

Pero la pregunta es, ¿quién es Elaine Bredehoft y cuál es su trayectoria? Te contamos.

¿Quién es Elaine Bredehoft, la abogada de Amber Heard?

Nació en el norte de Minnesota y estudió en la Universidad de Arizona en 1981 y obtuvo un doctorado en la Facultad de Derecho de Columbus de la Universidad Católica de América en 1984.

De acuerdo con Charlson Bredehoft Cohen Brown & Nadelhaf, la firma de abogados a la que pertenece Bredehoft, la abogada ha ganado casos en tribunales estatales y federales en Virginia, el Distrito de Columbia y Maryland desde 1984.

Constantemente Elaine Bredehoft es catalogada dentro de las mejores abogadas e incluso está clasificada dentro del top 10 gracias a su amplia experiencia de más de veinte años. En el 2009, fue reconocida como una de las mujeres más influyentes por Virginia Lawyers Weekly y la han incluido cada año en The Best Lawyers in America desde 1997.

Se dice que con su experiencia e historial ha logrado que los juicios en los que participa se resuelvan antes de tiempo. También, ha obtenido diversos premios, reconocimientos y honores en el ámbito legal e incluso ha hecho varias publicaciones en temas de derecho.

Uno de los aspectos que llama mucho la atención es el supuesto salario que la abogada de Amber Heard gana (no se sabe si por hora o por día), el cual consiste entre 500 y 800 dólares, es decir, de 10 mil a 16 mil pesos aproximadamente. Su patrimonio neto se estima en 5 millones de dólares.

