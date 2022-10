Frankie Muniz asegura que Bryan Cranston trabaja en secuela de “Malcolm el de en medio”

El protagonista de la exitosa serie reveló algunos detalles sobre este posible reboot.

Aprovechando la fiebre de la nostalgia que se ha convertido en un factor de éxito en las series que hemos visto en Stranger Things o con el regreso de programas como Sex and the City o Friends, no resulta extraño que ya se esté pensando en un reboot de Malcolm el de en medio.

La producción estadounidense que tuvo siete temporadas y se transmitió del 2000 al 2006, podría regresar a la pantalla chica, o al menos eso asegura su protagonista Frankie Muniz (Malcolm), quien reveló recientemente, que Bryan Cranston (Hall) estaba trabajando en una secuela de la popular serie.

Frankie Muniz quiere regresar a interpretar a Malcolm

En entrevista con Fox News, el intérprete del personaje principal reconoció que amaría retomar el programa, pero ahora desde una perspectiva ambientada en los tiempos actuales y con el elenco original.

“Me encantaría saber qué ha estado haciendo la familia”, comentó Muniz al medio. “Sé que a Bryan Cranston le gusta mucho la idea y que de algún modo está escribiendo el guion y haciendo que todo funcione. Entonces, podría haber algo. Yo estaría cien por ciento de acuerdo. Pero no sé, veremos qué pasa”.

El actor también reveló que le encanta ver los episodios de la serie ahora que ya es un adulto, ya que cuando se grabaron, él solo era un niño, por lo que no disfrutó tanto esa etapa de su vida.

“Cuando estaba filmando el show, obviamente yo era un niño. Hicimos siete temporadas y 151 episodios”, aseveró el actor de 36 años. “Realmente no vi el show cuando estaba en emisión, pero desde entonces lo he visto con mi esposa, los 151 episodios, y me di cuenta: ‘Wow, eso es lo que estábamos haciendo’. Puedo separarme de haber estado en él y verlo hoy como un fanático”, dijo.

Cabe destacar que Frankie ya había revelado en otras ocasiones, que se estaba pensando en una secuela de Malcolm el de en medio, pero que aún no se tenía nada concreto, además de que se estaba debatiendo si sería una película o una serie.

Ahora parece que el proyecto toma más forma, ya que Cranston, quien ganó un Emmy por su trabajo en la exitosa serie Breaking Bad, es el que está desarrollando el guión, por lo que tendremos que esperar a ver si sucede.

¿En dónde ver Malcolm el de en medio?

Actualmente todas las temporadas de esta exitosa serie se encuentran disponibles en la plataforma de streaming Disney Plus.

