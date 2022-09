¿Gandalf o Sauron? Quién cayó del cielo en El Señor de los Anillos: Los anillos de poder

Estas son las teorías sobre el extraño personaje que cayó del cielo en el segundo capítulo de The Lord of the Rings: The Rings of Power.

The Lord of the Rings: The Rings of Power, la serie más cara de la historia, ya estrenó sus primeros capítulos en Amazon Prime Video y nos ha dejado un gran sabor de boca. La historia nos atrapó desde los primeros minutos y los personajes (tanto los conocidos como los nuevos) nos hicieron suspirar y emocionarnos. Sin embargo, hay un misterioso personaje que cayó del cielo que nos ha hecho hacernos algunas preguntas: ¿Es amigo o enemigo?

A continuación hablaremos sobre las teorías que tienen los fans sobre este extraño que cayó del cielo. Podría considerarse spoiler, pero no hay nada oficial y los capítulos ya salieron hace varios días. Aun así te avisamos.

¿Quién es el hombre que cayó del cielo?

Al final del primer episodio fuimos testigos de la caída de un meteorito que iluminó la noche por toda la Tierra Media y cayó cerca de la aldea de Los Pelosos (los antepasados de los Hobbit). De su interior surgió un hombre (interpretado por Daniel Weyman) y las pelosas Nori (Markella Kavenagh) y Amapola (Megan Richards) lo esconden de su pueblo. ¿Quién es y qué intenciones tiene este personaje?

La primera teoría de los fans es que se trata de Gandalf. Mithrandir le llamaban los elfos y hombres de Gondor; Incánus, entre los hombres del sur; Tharkûn, entre los enanos y Olórin, en las Tierras Imperecederas, siendo este su nombre original.

El Gandalf que conocimos en El Señor de los Anillos ya era viejo, pero él es muy longevo. La era en la que se desarrolla The Lord of the Rings: The Rings of Power es la segunda era, unos 3400 años antes. Por eso tendría sentido que el mago fuera muy joven (igual que los elfos). Gandalf “El Gris” es parte de los Maiar, un pueblo de seres divinos, y fue enviado a la Tierra Media en la tercera era (junto a Saurman y Radagast) para terminar con la amenaza del Señor Oscuro.

Otra prueba de que “el extraño” pudiera ser Gandalf es que muestra el mismo poder de absorber la luz a su alrededor como cuando se enoja con Bilbo, porque este no quiere deshacerse del anillo. Claro que en esta teoría solo estamos tomando en cuenta la trilogía de Peter Jackson.

La otra gran teoría de los fanáticos es que este misterioso hombre es nada más y nada menos que Sauron. No es la primera vez en la historia que El Señor de los Anillos se disfraza para avanzar en sus planes. Ya se hizo pasar por Annatar, forma con la que trató de seducir a los elfos. Le llamaban El Señor de los Dones.

Sauron también forma parte de los Maiar, seres espirituales que existen a partir de su voluntad. Esta teoría cobra sentido si tomamos en cuenta que en el póster de la serie aparece tomando una manzana, símbolo que podríamos tomar como “la tentación”, impulso que está muy relacionado con la creación de los anillos de poder.

Todo esto se esclarecerá en los siguientes capítulos de la serie que compite directamente con el spin off de Game of Thrones, House of Dragons. Aunque The Lord of the Rings: The Rings of Power es más amigable y no es necesario conocer la historia del Señor de los Anillos para disfrutar de esta nueva serie.









