House of the Dragon: Los Targaryen y su incestuoso árbol genealógico

La familia protagonista de la precuela de Game of Thrones tiene un pasado oscuro que debes conocer para entender mejor la serie.

House of the Dragon es la serie del momento, ya que los fans de Game of Thrones esperaban con ansias la precuela en la que George R.R Martin prometió contar la historia de la casa Targaryen, a la cual pertenece Daenerys, uno de los personajes más poderosos de todo el universo que creó.

Aunque solo hemos visto un episodio de la nueva producción de HBO Max, la trama parece prometedora, tanto que ya se anunció su segunda temporada, esto a pesar de que va empezando la primera.

En el primer capítulo pudimos conocer a los protagonistas de esta dinastía que ocupó el trono de hierro por más de 300 años, gobernando con absoluto poder gracias a sus habilidades, además de los dragones que son su estandarte.

Para entender mejor los próximos episodios que se vienen, te presentamos el árbol genealógico de la familia Targaryen.

La explicación comienza con Aegon I, conocido como Aegon el Dragón o Aegon el Conquistador. Sus antepasados lograron escapar a la Maldición de Valyria y el caos y masacre que se desataron. Posterior a esto, la dinastía se estableció en Rocadragón.

Aegon y sus hermanas, Visenya y Rhaenys se establecieron para conquistar los siete reinos. Además mantuvieron una relación incestuosa, ya que con ambas tuvo hijos.

Posteriormente, el primogénito de Aegon, Aenys Targaryen, heredó el reinado y no supo mantenerlo de buena manera. Al morir, su hermano Maegor asumió el poder y gobernó con fuego y sangre.

El reinado de Maegor Targaryen fue conocido por su enorme crueldad, pero misteriosamente murió en el Trono de Hierro.

La era de House of the Dragon

-El rey Viserys I es quien gobierna Poniente en esta serie, y como dato es el tatarabuelo de Daenerys.

-La princesa Rhaenyra es la hija de Viserys con su primera esposa. Ella es la elegida por el rey para ser su sucesora.

-El príncipe Aegon II es el primogénito de Viserys y medio hermano de Rhaenyra.

-El príncipe Daemon es el hermano de Viserys y el tío de Rhaenyra. En el primer episodio pudimos ver la tensión sexual que hay entre estos dos, lo cual no es extraño si se conoce el pasado incestuoso de la familia.

-Alicent Hightower es la segunda esposa de Viserys y será madrastra de Rhaenyra. Ella es la madre de Aegon II.

