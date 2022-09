House of the Dragon: ¿Quién es Ser Harwin Strong?

Todo indica que Ser Harwin Strong es el verdadero padre de los hijos de Rhaenyra. ¿De dónde salió y cómo se volvió amante de la princesa?

En el capítulo seis de la primera temporada de ‘House of the Dragon’ presenciamos un drástico salto temporal de 10 años: en cuestión de un episodio Rhaenyra Targaryen pasó de ser interpretada por Milly Alcock a Emma D’Arcy y Alicent Hightower, interpretada por Emily Carey, ahora es personaje de Olivia Cooke. Ambas, ahora adultas, tienen tres hijos y sus propias disputas de poder. Un asunto central es el de los hijos de Rhaenyra, que no se parecen en nada a su supuesto padre, Laenor Velaryon, y es un secreto a voces que en realidad son hijos de Ser Harwin Strong.

Después de que Ser Criston Cole fuera rechazado por Rhaenyra, este se alió con la reina Alicent. La boda de Rhaenyra con Laenor Velaryon fue apresurada por razones políticas, a pesar de que este último prefiere a los hombres y no tiene ningún interés romántico en ella (ni ella en él). Sin embargo, como sabemos, en el mundo de Game of Thrones los hijos son monedas de cambio y una forma de asegurar el poder y hacer alianzas con otras casas; Rhaenyra y Laenor debían tener hijos para asegurar la sucesión de ella, por lo que la opción fue tenerlos con Ser Harwin Strong y hacerlos pasar como si fueran de su esposo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Los tres, Rhaenyra, Laenor y Harwin, parecen estar de acuerdo en esa negociación. Pero para el resto del reino, sobre todo para Alicent Hightower, los hijos de Rhaenyra representan una amenaza al poder y las vidas de sus propios hijos con el rey Viserys I.

¿Quién es Ser Harwin Strong?

Ser Harwin Strong entró abruptamente a House of the Dragon. En los libros, sin embargo, se habla más sobre él. Era apodado ‘Machacahuesos’, pues se consideraba el más fuerte de Poniente, y caballero de la Casa Strong durante el reinado de Viserys I. Era el hijo mayor de Lord Lyonel Strong, señor de Harrenhal, tenía un hermano menor llamado Larys y dos hermanas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cuando Lyonel Strong fue nombrado mano del rey, tras la partida de Otto Hightower, Harwin y Larys se mudaron con él a King’s Landing y fue ahí donde el hijo mayor se volvió Guardia de la Ciudad. Después de la fallida relación entre la princesa Rhaenyra y Criston Cole, Harwin se volvió amante de ella y se dice que él es el verdadero padre de sus hijos: Jacaerys, Lucerys y Joffrey Velaryon.

Tristemente, Harwin Strong murió en Harrenhal junto con su padre. En la serie nos queda claro que el responsable fue el mismo Larys Strong e, indirectamente, la reina Alicent.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





Podría interesarte