Jennifer Lawrence y Cooke Maroney: su historia de amor

Conoce la romántica historia de amor de la actriz Jennifer Lawrence y Cooke Maroney, quienes están casados y tienen un hijo.

La historia de amor de Jennifer Lawrence y Cooke Maroney es como de un cuento de hadas, pero más realista. La pareja se ha convertido en una de las favoritas de Hollywood en los últimos años debido a que pese a que han sido muy discretos con su relación, cuando son captados siempre se les ve tranquilos y contentos, sobre todo desde que se convirtieron en padres en febrero de 2022.

Y parece increíble, pero después de una primera cita arreglada por allá del 2018, ambos cayeron rendidos ante sus encantos y desde entonces no se soltaron...

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Cómo se conocieron Jennifer Lawrence y Cooke Maroney?

En una entrevista la actriz reveló cómo conoció y a su ahora esposo y dijo que todo comenzó con una cita arreglada.

Su amiga Laura Simpson fue la cupido de la relación, pues curiosamente quería presentarle a Lawrence un hombre más alto que ella y menos famoso, así que eligió a su amigo el galerista y curador de arte neoyorquino Cooke Maroney.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Al parece la inocente hazaña de su amiga dio resultado desde el primer instante, ya que ambos se flecharon desde aquel primer día en el 2018 y después decidieron iniciar una relación seria en junio de ese año. Tan seria, que tan solo ocho meses después de conocerse decidieron comprometerse y lo hicieron oficial en febrero del 2019.

La actriz de Hollywood, quien en varias ocasiones aseguró que no quería un matrimonio, confesó que luego de encontrar a su alma gemela no lo dudó ni un segundo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Comencé con lo básico. ¿Cómo me siento? ¿Es agradable? ¿Es amable? Eso de que sea ‘el indicado’ suena realmente estúpido, pero él lo es. Es la persona más grandiosa que he conocido, así que me siento muy honrada de convertirme en una Maroney. En cuanto conocí a Cooke, quería casarme con él. Queríamos casarnos, queríamos comprometernos plenamente y él es mi mejor amigo, por lo que quiero vincularlo legalmente a mí para siempre”, dijo en aquel entonces la actriz.

¿Cómo fue su boda?

Lawrence y Maroney dieron ‘el sí' en octubre de 2019 en una ceremonia íntima en un Castillo de Belcourt, en Rhode Island, al noreste de los Estados Unidos. A la boda asistieron familiares y amigos más cercanos y entre las celebridades que fueron se encontraban Cameron Diaz, Kris Jenner, Adele, Ashley Olsen, Emma Stone, entre otros.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El vestido que eligió la actriz fue uno de la firma Dior, el cual tenía transparencias y un cuello alto que acompañó con un peinado alto y un maquillaje muy natural.

Hijos de Jennifer Lawrence y Cooke Maroney

En septiembre de 2021, el representante de la ganadora del Oscar confirmó que estaba embarazada de su primer bebé y el mismo mes la actriz presumió públicamente su embarazo avanzado en ‘The Late Show with Stephen Colbert’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El 23 de febrero del 2022, Cooke Maroney y la actriz de la exitosa película de Netflix, ‘Don’t Look Up’, le dieron la bienvenida a su primer bebé al que llamaron Cy en honor al pintor Cy Twombly, uno de los artistas favoritos de Maroney.

¿Quién es Cooke Maroney?

El esposo de la actriz de ‘Juegos del hambre’ nació en Vermont, Washington, en 1985, por lo que actualmente tiene 37 años. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Nueva York y su pasión por el arte proviene de su familia, ya que su padre es comerciante de arte y responsable en la casa de subastas Christie’s.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Trabajó en la Galería Gagosian, y actualmente se desempeña como director en Gladstone 64, considerado como uno de los galeristas más importantes de Nueva York, ya que ha trabajado como Carroll Dunham y con Matthew Barney, expareja de la cantante Björk.

Podría interesarte