Como en “Cómplices al rescate”: Liam Hemsworth reemplazará a Henry Cavill en The Witcher

Parece que la salida de Cavill, quien interpretaba a Geralt de Rivia en la serie, ha causado un nivel de indignación entre los fans.

Henry Cavill es uno de los actores más queridos por los fans en Hollywood, por lo que su interpretación de Geralt de Rivia en la serie The Witcher, era aplaudida por los espectadores que ya están a la espera de que se estrene la cuarta temporada.

Lamentablemente este fin de semana se anunció que Cavill dejaría la producción y su personaje ahora sería interpretado por Liam Hemsworth, un caso de reemplazo que nos recordó a una de las polémicas más emblemáticas de la televisión mexicana.

Tal como cambiaron a Belinda por Daniela Luján en la telenovela infantil Cómplices al Rescate, lo que generó que se fuera a la baja en audiencia y los fans no lo superaran al grado de seguir haciendo memes más de 10 años después de lo sucedido, pues parece que tenemos un caso similar en la televisión internacional.

Henry Cavill deja The Witcher

Fue el protagonista quien anunció la noticia en un comunicado, en el que además informó de la persona que lo reemplazará en la cuarta temporada de la serie; la tercera ya se terminó de grabar.

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras, y por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas en la cuarta temporada. En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Como sucede con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que he pasado encarnando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices. Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad maravillosa, disfruta buceando y viendo lo que puedes encontrar”, escribió.

Cabe destacar que se especula el cambio surge debido a que Cavill regresará al cine en su papel de Superman, por lo que las grabaciones de ambos proyectos se le juntaron y tuvo que decidirse por el superhéroe.

Por su parte, Liam aprovechó el anuncio para acercarse con los fans de The Witcher y expresar lo “honrado” que se siente de participar en la serie.

“Como fan de The Witcher, estoy encantado de tener la oportunidad de interpretar a Geralt of Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me ceda las riendas y me permita coger las espadas del Lobo Blanco para el siguiente capítulo de su aventura. Henry, he sido un fan tuyo durante años y me ha inspirado lo que has aportado a este querido personaje. Puede que tenga que llenar unas botas muy grandes, pero estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de The Witcher”, publicó.

Fans quieren cancelar The Witcher

Como era de esperarse, no todos se tomaron muy bien el reemplazo, por lo que los seguidores de la serie han pedido que se cancele, ya que no quieren ver a nadie que no sea Cavill.

“Henry cavill anunció que deja The Witcher y que el papel se queda para Liam Hemsworth mamita como me vas a poner al varón más insulso y sin personalidad de todo Hollywood cuando tuviste a Henry Cavill”, escribió una usuaria.

El circo que está haciendo Netflix con la franquicia de The Witcher de verdad que no se lo deseo a ningún fandom. Me da pena por las personas que trabajan en la serie que no tienen culpa de nada pero tras la salida de Henry Cavill debería ser cancelada automáticamente — Sardinilla en lata (@TheWitcherSardi) October 29, 2022

“El circo que está haciendo Netflix con la franquicia de The Witcher de verdad que no se lo deseo a ningún fandom. Me da pena por las personas que trabajan en la serie que no tienen culpa de nada pero tras la salida de Henry Cavill debería ser cancelada automáticamente”, publicó otro.

La producción aún no anuncia ninguna cancelación, así que lo más probable es que el proyecto siga adelante.

