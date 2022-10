“Metaleros” amenazan con sacar asistentes que lleven Simis al concierto de Rammstein

Un grupo de supuestos fans de Rammstein qué se reconocen como “MOM ARMY” o “Masters of Metal”, afirman haber convencido a Ocesa de prohibir los peluches de Dr. Simi en el concierto de Rammstein.

A través de la cuenta “Themasterofmetal2.0″ lanzaron el siguiente comunicado:

“#EXCLUSIVADEMOM !!!VOLVIMOS A GANAR!!! GRACIAS A MOM DOCTOR SIMI QUEDA OFICIALMENTE PROHIBIDO EN LOS CONCIERTOS DE RAMMSTEIN EN CDMX. Envié mi pliego petitorio, luché por ustedes y acordé con Ocesa la prohibición absoluta de los Doctor Simi en pro de la cultura del mexicano y el respeto hacia los artistas, especialmente cuando hablamos de una banda de Metal de los niveles de Rammstein. Me costó mucho pero finalmente moví montañas y logre convencer a los organizadores de que llevar Simis podría ocasionar un accidente MAYOR, teniendo en cuenta todos los drónes, pirotecnia y fuego que utiliza Rammstein en sus conciertos. No esta padre aventar cosas a los artistas, tengan un poco de respeto; a los conciertos se va a disfrutar de la música, no a exponernos como un país tercermundista que le da millones de dolares de forma gratuita a una farmacéutica que le vende medicamento de cuarta al pueblo. Los que pusieron en duda mi palabra hoy vienen arrepentidos, pero no busco el reconocimiento, jamas me ha interesado eso... aquí la historia la hacemos juntos... estamos cambiando a México #MOMARMY IMPORTANTE: Si llevas cualquier peluche se te va negar el acceso, si adentro eres sorprendido con un peluche se te va sacar del evento. Tendremos más de 50 topos en el Foro Sol, NO INTENTES METER NADA DE CONTRABANDO. Cabe mencionar que ssomos el único país que a impuesto esta regla, por lo que debemos de estar orgullosos de mi trabajo. Saludos calurosos a mi gente... volvimos a ganar.”

En él aseveran que Ocesa prohibirá el acceso al concierto con los famosos peluches, alegando que es por respeto a los artistas y la seguridad de las familias, sin embargo, en comentarios mencionaron que habrá infiltrados por parte del club de fans qué podrán sacar a los asistentes del concierto sin derecho a reembolso alguno.

Aunque la publicación parece ser de una página troll o de broma, comenzó a amenazar a algunos fans de forma directa, lo cual consideramos grave.

¿Ocesa prohibió meter Simis al concierto de Rammstein?

Por su parte Ocesa no ha sacado ningún comunicado en donde confirme esta supuesta prohibición, ni en donde le otorgue la facultad a terceros para desalojar a los asistentes del Foro Sol.

Mientras tanto los fans reaccionaron ante la publicación con burlas, memes y críticas para el supuesto organizador, quién se apoyó en argumentos clasistas y hasta políticos para defender su postura, además de seguir afirmando que cuenta con todo el apoyo de Ocesa.

No obstante con esto, el dueño de la cuenta empezó a amenazar fans con una postura distinta y aseguró tiene sus fotografias y no permitirá su acceso al evento.

El concierto de Rammstein ya llenó 3 fechas en el Foro Sol y es uno de los eventos que ha generado más expectativas en el año. Esperamos qué el evento se lleve a cabo sin ningún tipo de disturbio y que los organizadores correspondientes tomen cartas en el asunto respecto a este tipo de amenazas.

