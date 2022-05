Millie Bobby Brown habla de lo difícil que ha sido ser sexualizada desde pequeña

La actriz de 18 años ha tenido que enfrentar comentarios fuera de lugar desde hace un tiempo.

Millie Bobby Brown saltó a la fama al interpretar a “Eleven”, el personaje protagónico de la famosa serie de Netflix “Stranger Things” cuando tan solo tenía 12 años, con lo que se volvió en el centro de atención de los reflectores.

Sin embargo, a pesar del éxito que consiguió gracias a la plataforma de streaming, con ello vinieron algunos obstáculos en su vida personal que ha tenido que enfrentar de alguna manera, entre ellos: Su falta de privacidad que implica la sexualización a su muy corta edad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Recientemente, en un podcast que lleva el nombre de ‘Guilty Feminist’, Millie Bobby Brown se sinceró sobre cómo los medios de comunicación y las redes sociales la han sexualizado durante estos seis años desde que se estrenó su serie insignia.

La joven, quien en febrero pasado cumplió 18 años, comentó: “Cualquier joven de 18 años está lidiando con ser un adulto y tener relaciones y amistades, ser querido y tratar de encajar. Es mucho encima, y estás tratando de encontrarte a ti mismo mientras haces eso”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Así como señaló: “La única diferencia es que, obviamente, lo estoy haciendo a la vista del público, por lo que puede ser realmente abrumador. Definitivamente he estado lidiando con ser sexualizada más en las últimas dos semanas después de cumplir 18 años, viendo una diferencia entre la forma en que la gente actúa y la forma en que la prensa y las redes sociales han reaccionado ante mi madurez”.

Millie Bobby Brown y su lucha contra la sexualización

Millie Bobby Brown puntualizó en los comentarios que recibió en la publicación de su cumpleaños 18, tachando éstos como “repugnantes” y fuera de lugar. Al tanto, en la entrevista, mencionó: “Creo que la edad no debería cambiar nada, pero es asqueroso y es real. Es una muy buena representación de lo que está pasando en el mundo y cómo se sexualiza a las jóvenes”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“He estado lidiando con eso últimamente, pero también lo he estado haciendo desde siempre. Los medios de comunicación y las redes sociales me crucificaron cuando tenía solo 16 años por usar un vestido ligeramente escotado en una entrega de premios. Pensé: ‘Dios mío, ¿es esto realmente de lo que estamos hablando? Deberíamos estar hablando de las personas increíbles que estaban allí en la entrega de premios’”.

Así mismo hizo énfasis en que el: “Mundo necesita amabilidad y apoyo para que los niños crezcamos y tengamos éxito. Los últimos años no han sido fáciles, hay momentos en los que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que me han resultado en dolor e inseguridad”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Millie Bobby Brown, quien se encuentra por estrenar la quinta temporada de ‘Stranger Things’, desde sus 12 años ha tenido que enfrentar comentarios y críticas severas sobre su aspecto, y hasta ahora confesó cómo se siente al respecto a solo unos meses de haber cumplido 18 años.

Podría interesarte