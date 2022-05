“Nunca me empujó de las escaleras”: Kate Moss testifica a favor de Johnny Depp

La modelo desmintió la versión de Amber Heard en la que señaló que el actor agredió a Moss.

En la última semana del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard se presentó uno de los testimonios que más se estuvieron esperando durante el proceso legal que lleva más de un mes teniendo lugar en la corte de Virginia, Estados Unidos: Kate Moss, la modelo y exnovia del actor testificó a su favor.

La mañana de este miércoles, la modelo de 48 años apareció en la sala del tribunal a través de un video, para dar su versión de lo ocurrido durante unas vacaciones que tuvo con Depp en Jamaica cuando eran novios, esto debido a que Amber Heard aseguró hace unos días, que su exesposo empujó a Moss por las escaleras en dicho lugar en la década de los noventas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La modelo británica se presentó ante el jurado y afirmó que era la primera vez que testificaba para un juicio. Además aseguró que el episodio que relató Heard, jamás sucedió.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Había una tormenta. Cuando salí del cuarto me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda”, dijo bajo juramento. “Grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor. Él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”, relató Moss.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La exnovia del intérprete fue tajante al declarar que Johnny nunca la había agredido.

“Él nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras”, agregó Moss.

Cabe destacar que la protagonista de “Aquaman” mencionó el nombre de Moss durante el juicio mientras relataba un supuesto incidente que ocurrió en una escalera en marzo de 2015 entre Depp y la hermana de Heard, Whitney Henriquez.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Whitney estaba de espaldas a la escalera, y Johnny se balancea hacia ella”, testificó Heard. “No dudé, no esperé, solo, en mi cabeza, instantáneamente pienso en Kate Moss y las escaleras. Y lo golpeé”, señaló Heard.

Ahora con el testimonio de Moss, se desmienten las insinuaciones de la actriz acerca de que Depp había agredido a la modelo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte