¿Por qué Merlina se llama Wednesday?

Te explicamos por qué le pusieron Merlina al personaje Wednesday de The Addams Family.

Los locos Addams o The Addams Family en inglés es la historia de una familia creada por Charles Addams, nació como un cómic para el semanario estadounidense The New Yorker y fue publicado por primera vez en 1938.

La familia Addams nació como una sátira de la “familia estadounidense ideal” del siglo XX a la que poco o nada le importa lo que piensen otros de su gusto por lo macabro y su extravagancia.

Con el estreno de la serie Merlina de Netflix, en América Latina caímos en la cuenta que el personaje principal, en inglés, su idioma original, en realidad se llamaba Wednesday que en español significa Miércoles.

¿Cuáles son los nombres originales de Los Addams?

Primero debes saber que los personajes no tuvieron nombre por años. No fue sino hasta 1964, cuando adaptaron por primera vez esta historia para una serie de televisión y era necesario nombrar a cada integrante.

A partir de entonces, los integrantes se llamaron en inglés:

Gomez Addams

Morticia Addams

Wednesday Addams

Pugsley Addams

El tío Fester

La Abuela

El mayordomo Lurch

Aristóteles o Aristotle, el pulpo mascota de Pugsley

The Thing, una mano sin cuerpo

Itt, el primo de Gomez

Kitty Kat, el león mascota de Morticia

Pubert Addams, el tercer hijo que solo se presentó en la película de 1993

Entonces, ¿por qué en español Wednesday se llama Merlina?

¿Cómo pasamos de Wednesday a Merlina? Y ya viéndolo bien, ¿cómo pasamos de todos esos nombres en inglés a Homero, Lucas, Pericles o Largo?

Como ya explicamos, eran los 60 cuando la serie inició y pronto llegó a México y América Latina. Los derechos de reproducción no estaban del todo unificados, por lo que los encargados de las adaptar los guiones tenían libertad de hacer los cambios necesarios para hace funcionar la serie en las distintas regiones.

El doblaje y las adaptaciones hechas en México son de gran calidad y han sentado las bases de la historia de la cultura pop en español. Los Picapiedra, El Libro de la Selva, Don Gato y su Pandilla, y La Familia Addams son ejemplos.

Mientras que en España, como era mandato, los personajes fueron nombrados con traducciones literales al español, en México y el resto de América Latina fueron adaptados. ¿Qué significa Wednesday Addams? Literalmente es Miércoles Addams. No era creíble ni sonaba natural que una niña se llamara Miércoles, pero... ¿y Miercolina? No, mejor Merlina. Es un juego de palabras que salió muy bien y el resto es historia.

En México y en la región, la serie fue un éxito. Las audiencias se encariñaron tanto con los personajes, que las siguientes series, películas y caricaturas conservaron los hombres de ese entonces. Incluso Netflix y Tim Burton.

