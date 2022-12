Al igual que su padre, los descendientes del niño mago vivieron grandes aventuras en su tiempo como estudiantes. ¿Sabes qué pasó con los hijos de Harry Potter tras su llegada a Hogwarts? Aquí lo descubrirás.

Puede que las aventuras de Harry Potter en su escuela de magia y hechicería acabaran en el libro 7, pero no así las de sus descendientes. ¿Sabes qué pasó con los hijos de Harry Potter tras su llegada a Hogwarts? Aquí te lo contaremos.

¿Cuál fue el futuro de Harry Potter y sus amigos?

De acuerdo con las entrevistas que la autora de los libros sobre el niño mago, J. K. Rowling, a medios como Today y Associated Press, y con los datos que dio sobre el futuro de Potter al final del séptimo libro, el joven mago y su esposa, Ginny Weasley, tuvieron tres hijos: James Sirius, Albus Severus y Lily Luna Potter.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Harry se convirtió en un miembro del Departamento de Seguridad Mágica del Ministerio de Magia Británico como un auror y, tras algunos años en el empleo, se volvió jefe de la sección.

En un principio, Rowling dijo que Harry trabajaba con sus mejores amigos, Ron y Hermione, en el Ministerio, siendo Ron miembro del Departamento de Aurores y Hermione jefa del Departamento de Cumplimiento de la Ley Mágica, pero en el octavo libro, “Harry Potter y el Legado Maldito”, la historia de estos dos personajes dio un giro.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En el texto, que inspiró una obra de teatro dividida en dos partes, se dice que Hermione se convirtió en Ministra de Magia, y que Ron se quedó con su hermano George como regente de la tienda que él y su gemelo fallecido, Fred, abrieron en el Callejón Diagon: Sortilegios Weasley.

Ron y Hermione son pareja, como el epílogo de “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte” hizo constar, y tuvieron dos hijos: Rose y Hugo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De hecho, dicho epílogo era un producto más detallado, e incluía el nombre de cada descendiente del Clan Weasley en los 19 años que pasaron entre el capítulo y el final oficial de la novela, como Victoire, la hija de Bill y Fleur Weasley, quien aparentemente es novia de Teddy, hijo del ex profesor de Harry, Remus Lupin, y su amiga, Ninfadora Tonks.

“Pero no funcionó muy bien como pieza de escritura. Sentí que había manipulado mucho toda la información que pude. En una novela, tienes que resistir la tentación de contarlo todo”, explicó Rowling al respecto a Today.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Sin embargo, Rowling sabía que habían cosas que quería contar sobre el futuro de su mundo mágico, y fue por ello que se alió al escritor y productor Jack Thorne, y al director de teatro John Tiffany, para planear la octava historia, que no fue escrita por la novelista sino por Thorne, aunque se inspiró en una historia desarrollada por los tres creativos.

¿Qué pasó con los hijos de Harry Potter tras su llegada a Hogwarts?

En el epílogo de “Las Reliquias de la Muerte” justamente vemos a Harry, Ginny, Ron y Hermione juntándose en la estación 9 y ¾ de King’s Cross para dejar a algunos de sus hijos en el Expreso a Hogwarts. Justamente, es el año de ingreso a la escuela del segundo hijo de Harry: Albus Severus.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El pequeño Albus muestra miedo en la historia porque teme que el Sombrero Seleccionador lo convierta en alumno de la casa Slytherin, por lo que Harry habla con él para quitarle el miedo y pedirle que confíe en que su estancia en Hogwarts será increíble.

Sin embargo, no sabemos más detalles al respecto ahí sino hasta la llegada de “El Legado Maldito” y de otra saga de novelas que no fueron escritas por Rowling aunque sí tienen su autorización: la que sigue al hijo mayor de los Potter, James.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Pero, para no hacerte bolas, te contaremos linealmente qué ocurre con los dos muchachos según los textos.

La saga de James Potter

Fue el autor George Norman Lippert el que lanzó la saga de James Potter de manera gratuita en internet tras obtener el permiso de la agencia de J. K. Rowling, como lo cuenta en el sitio web oficial de la saga, la cual se compone de 5 libros y un spin-off.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Lippert cuenta en un apartado del sitio que comenzó con el proyecto porque sintió un enorme vacío tras acabar de leer “Las Reliquias de la Muerte”, por lo que decidió hacer su propio viaje a Hogwarts a través de un fragmento que le mostró a su esposa, quien le dijo que era lo suficientemente como para convertirse en algo más.

El fragmento se convirtió en un capítulo, y el capítulo en el inicio del primer libro, el cual publicó en un sitio web como un fan fiction, que empezó a generar de unas cuantas docenas de lectores a miles de ellos en el curso de una semana.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Lippert comenzó a sentir algo de miedo porque su creación incluso escaló a los medios de comunicación, y varios de ellos afirmaron que el equipo legal de Rowling ya estaba tomando cartas en el asunto para una batalla legal contra el escritor por un tema de derechos de autor. Sin embargo, ocurrió justamente lo opuesto.

“Al final, tuve una muy buena charla con la agencia de Rowling (lo primero que me dijeron fue: ‘¡Nos preguntábamos cuándo oiríamos de ti!”), y me aseguraron que no tenían ninguna intención de demandarme (a pesar de los enormes encabezados que dictaban lo contrario)”, escribió el novelista en el sitio web.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Después de una rápida aunque concienzuda lectura de una copia avanzada, ellos felizmente me permitieron publicarla gratuitamente en internet”.

En el primero de los 5 libros, “James Potter y la Encrucijada de los Mayores”, se nos muestra a James como un digno heredero del humor de su abuelo, por quien lleva su nombre, e intentando destacar por sus propios logros tras sentir el peso de la sombra de su padre, quien logró que las cuatro casa de Hogwarts se volvieran más unidas tras la batalla que se sostuvo contra Voldemort 18 años antes.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas para este alumno de Gryffindor, ya que parece que ciertas personas esperan mucho de él por ser el primogénito del gran héroe del mundo mágico. Lo bueno es que no estará solo en su travesía en Hogwarts, ya que tendrá a sus amigos Ralph y Zane para apoyarlo.

Y en medio de su adaptación al mundo mágico también se verá inmerso en un complot: la Conspiración Merlín, que podría generar una guerra entre muggles y magos que seguramente acabaría con el mundo tal y como se conoce.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Por eso, se alía a Ted Lupin para intentar detenerla mientras mantiene su labor como estudiante y trata de guardar las apariencias ante la llegada de algunos magos de una escuela de magia de Estados Unidos, Alma Aleron.

Los otros títulos que conforman la saga son: “La Maldición del Guardián”, “La Bóveda de los Destinos”, La Red de Morrigan” y “El Hijo Carmesí”, además del libro spin-off “La Chica del Embarcadero”, protagonizado por el personaje de Petra Morgenstern. Los puedes adquirir gratis aquí.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Harry Potter y el Legado Maldito

Como ya se mencionó anteriormente, este libro es en realidad el guion de la obra de teatro dividida en dos partes que Rowling cocreó con Jack Thorne y John Tiffany, la cual ya se presentó en Reino Unido y en Estados Unidos con diferentes elencos.

La historia sigue principalmente al segundo de los hijos de Harry Potter, Albus Severus, cuyo mayor temor, infundado por su hermano James, se vuelve realidad al llegar a Hogwarts: se convierte en alumno de la casa Slytherin, a donde menos quería pertenecer.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Sin embargo, el mal trago se vuelve soportable ya que quedó junto a su nuevo mejor amigo: Scorpius Malfoy, hijo de Draco, el antiguo enemigo de su padre, razón por la cual su prima Rose, hija de Ron y Hermione y adepta de la casa Gryffindor, desaprueba que estén juntos.

La amistad entre Albus y Scorpius se vuelve entrañable en los siguientes tres años, durante los cuales las cosas no se han sido tan fáciles al primero porque está harto de tener que vivir bajo la sombra de su padre, con quien lleva una relación bastante difícil pese a que antes de su llegada a Hogwarts eran bastante unidos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

A su vez, Scorpius debe lidiar con la muerte de su madre, Astoria, y los rumores de que supuestamente es hijo secreto de Voldemort, engendrado gracias al uso de un giratiempo, al igual que con la relación tensa que Albus y Rose sostienen por culpa suya.

Pero la historia de los amigos en Hogwarts se pone en pausa luego de que Albus se entere de que su padre confiscó un giratiempos a un mortífigo, y de escuchar a escondidas una conversación entre Harry y el padre de Cedric Diggory, Amos, en la que éste le pide que lo use para evitar que su hijo muera asesinado en el torneo por la Copa de los Tres Magos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Albus y Scorpius deciden entonces ayudar a la sobrina de Amos, Delphi, a evitar el error de Harry de no haber podido salvar a Cedric robando el giratiempos confiscado y viajando al pasado, sin imaginar que terminarían por poner en riesgo su vida y la de las personas que aman al encontrarse, en el proceso, cara a cara con el verdadero descendiente de Voldemort.

¿Se llevará al cine alguna de estas historias?

Los rumores sobre la adaptación de la octava historia de Harry Potter son cada vez más fuertes. De hecho, el mes pasado se desató una polémica al respecto luego de que surgieran otros rumores sobre la cancelación de la saga fílmica “Animales Fantásticos” tras el fracaso de su tercer filme, “Los Secretos de Dumbledore”, en taquilla.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El actual presidente de Warner Bros., David Zaslav, comentó que sí están planeando en lanzar un proyecto futuro que continúe con la saga principal, por lo que muchos piensan que el siguiente filme en la franquicia sería una adaptación de “El Legado Maldito”, aunque este hecho aún no se confirma.

Al hablar sobre la creación de la obra de teatro, Rowling dijo que sentía que esa historia no podía ser contada de otra forma más que en el teatro, por lo que no sabemos si estaría de acuerdo en formar parte de una adaptación al cine.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En cambio, respecto a los libros de Lippert, es muy probable que nunca lleguen a la pantalla grande debido a que él no posee los derechos sobre los personajes ni el mundo mágico de Hogwarts, aunque puede que algunos detalles sobre sus historias sí sean tomados en cuenta para la creación de futuras películas o series.

¿A ti te gustaría ver alguna adaptación sobre estos libros y personajes? Compártenos tus comentarios en nuestros canales digitales, y si buscas más contenido sobre Harry Potter, aquí te dejamos estos enlaces: ‘Harry Potter y el Legado Maldito’ sería la próxima película de la saga con J. K. Rowling; 20 tatuajes inspirados en Harry Potter; y Desconcertantes teorías de Harry Potter que arruinarán tu infancia.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte