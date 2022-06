Fotografías históricas para entender las celebraciones y conflictos del orgullo gay

Desde épocas inmemoriales la homosexualidad ha sido parte natural de mujeres y hombres.

Un hombre que vivió entre los años 2900 a 2500 antes de Cristo puede ser el primer homosexual registrado por la historia. Lo poco que se sabe de este individuo fue gracias al hallazgo de una tumba a las afueras de Praga, República Checa en 2011 por parte de la arqueóloga Kamila Remisova Vesinova, quien explica que en aquellos tiempos los ritos funerarios se diferenciaban dependiendo del sexo del fallecido.

Los hombres eran depositados en su sepulcro recostados sobre su lado izquierdo y provistos de utensilios de guerra o herramientas de trabajo. Por su parte, las mujeres eran puestas del lado contrario y se les enterraba con joyas y utensilios de cocina. El cuerpo encontrado por Kamila Remisova Vesinova era el de un hombre enterrado con las características de las tumbas para mujeres, lo que ha dado a sospechar a la arqueóloga y su equipo que se trataba de un hombre homosexual o transexual.

Desde épocas inmemoriales la homosexualidad ha sido parte natural de mujeres y hombres. Célebres personalidades como Aristóteles, Platón o Alejandro Magno fueron homosexuales, a decir de los historiadores que han hallado indicios sobre ello. Esta forma de amar o de percibir la sexualidad ha sido estúpidamente rechazada por grupos homofóbicos a lo largo de la historia, obligando a gays y lesbianas a esconderse o buscar espacios clandestinos donde pudieran comportarse con libertad. Fue a inicios de la década de 1970, a la par de los movimientos contraculturales como el de los hippies, que pregonaban el amor libre, cuando los homosexuales comenzaron a despertar y enfrentar a esa sociedad hipócrita que durante tanto tiempo los negó o rechazó. En ese año, Polk Street en San Francisco fue testigo de la primera marcha gay en los Estados Unidos que contó con la participación de sólo 30 personas.

Sin embargo, fue un año antes cuando dio comienzo la llamada Liberación gay cuando un contingente de lesbianas, transexuales y gays se enfrentaron a la policía en Nueva York en los Disturbios de Stonewall, que ocurrieron en la madrugada del 28 de junio de 1969 en Christopher Street y duraron varios días. Cansados de la represión sufrida, los insultos en la calle, la violencia física y de no ser reconocidos como personas con derechos, quienes padecían de estas injustas diferencias decidieron hacer frente a una sociedad de mentalidad cerrada.

A partir de estos disturbios y la marcha de 30 sujetos en San Francisco, el mundo abrió los ojos respecto a lo que era ser gay: un derecho de vida y una tendencia que merecía ser tratada como cualquier otra. Principalmente la aparición del VIH en los Estados Unidos y su propagación al resto del mundo hizo que la sociedad sintiera un rechazo más profundo a esta comunidad al pensarse que dicha enfermedad era exclusiva de personas homosexuales, lo cual sabemos que es totalmente falso.

Durante las décadas de los 70 y 80 era usual ver redadas policiales en bares gay para detener a quienes se hallaran en su interior, mostrando una vez más las injusticias que vivían las personas que no hacían nada más que ser ellos mismos en una sociedad intolerante e incapaz de aceptar aquello diferente y/u original. Este tipo de actos represores infundían más ánimos y coraje a la comunidad gay para coordinarse de manera efectiva y hacer un llamado a marchas y manifestaciones no sólo para refrendar su orgullo, sino para mostrarle al mundo que lejos de amedrentarse ante la violencia en su contra siempre serían sujetos dispuestos a luchar por su independencia y autonomía.

Alrededor del mundo, ciudades como París, Londres, Berlín, Ámsterdam, Madrid, Buenos Aires, Río de Janeiro, Lisboa o Roma veían cómo sus calles eran tomadas por mujeres vestidas de hombre, hombres vestidos de mujer o la combinación de ambos para manifestar su lucha ante el sistema moral de sus mentirosas sociedades.

En el presente las celebraciones gay, o gay parades, se cuentan por decenas en diversos puntos del planeta, algunos tan extraños como Tel Aviv en Israel, una ciudad que cuenta con una nutrida comunidad gay que cada vez encuentra más espacios recreativos y culturales para su desarrollo. Caso contrario ocurre en China, donde la comunidad LGBT+ aún se estrella contra los muros erigidos por una sociedad en extremo tradicionalista.

No sólo se aprecia la bandera multicolor que define a los gays en las manifestaciones, afuera de cafés, bares o establecimientos gay friendly, sino también es posible verla en empresas abiertas a recibir entre sus colaboradores a personas que gusten de todo tipo de sexualidad. El mundo se está abriendo, eso es una realidad, sin embargo, aún queda mucho por hacer para las personas que han visto sus derechos ser vapuleados en sociedades que no quieren estar listas para evolucionar en sus ideas.«Los que han encontrado un valor en desafiar, en movilizar, en participar, en inspirar el movimiento, un movimiento que solía sentir menos de lo que ahora es; una sociedad visible, potente, organizada, pacífica y amorosa que exige la plena igualdad, plena protección y medidas de seguridad a nosotros por la ley. No queremos nada menos que cualquier otro americano», dice la cantante de pop Lady Gaga, ícono en la comunidad gay, quien con sus palabras manifiesta una parte importante del significado de estas coloridas celebraciones.

Para conocer más sobre el movimiento LGBT+, te invitamos a ver estos libros.

