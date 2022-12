Estos audiolibros de superación que te impulsarán a seguir adelante son ideales para ir escuchando en el carro mientras te relajas y miras la vida con otros ojos.

El tiempo nos come la mayoría de las veces, y por mucho que quisiéramos hacer varias actividades, como leer o meditar, simplemente no encontramos la manera. Por ello, aquí te dejamos una lista con los mejores audiolibros de superación que te impulsarán a seguir adelante y te mantendrán inspirad@ mientras los escuchas al manejar, en la ducha o realizando otra de tus actividades diarias.

Audiolibros de superación que te impulsarán a seguir adelante

El Sutil Arte de que te Importe un Caraj*

Con el título ya te da a entender más o menos de qué va la cosa. Muchas veces, todos necesitamos despejar la mente de aquellas cosas que no nos hacen bien y sólo nos arrastran a cuadros de depresión y ansiedad, y este libro nos enseña a separar lo que realmente es importante en nuestra vida y lo que no para poder avanzar y ser más realistas con las cosas que nos importan.

Autor : Mark Manson.

: Mark Manson. Narrado por : Eduardo Ruales.

: Eduardo Ruales. Duración : 6 horas y 18 minutos.

: 6 horas y 18 minutos. Lo puedes encontrar en Audible.

Cómo Ser Yo Una Buena Pareja

Es muy fácil culpar al otro cuando no queremos darnos cuenta de los errores que cometemos, pero en una relación eso simplemente nos puede llevar a la ruina. Este audiolibro nos invita a pensar qué cosas puede hacer uno para cambiar la balanza en la relación, y cómo puede uno trabajar sus inseguridades, dudas y errores para convertirlos en aciertos, éxitos y áreas de oportunidad en una relación de pareja.

Autor : Belkis Carrillo.

: Belkis Carrillo. Narrado por : Belkis Carrillo.

: Belkis Carrillo. Duración : 3 horas y 2 minutos.

: 3 horas y 2 minutos. Lo puedes encontrar en Audible.

Poder Sin Límites

La grandeza está dentro de cada uno de nosotros, sólo hay que ser astutos para encontrarla, y este libro ayuda justamente a eso: te da un método que te permitirá alcanzar tu desarrollo personal de manera plena, con ejercicios que el mismo autor puso en práctica, primero, en su propia vida, para transformarse de un conserje a un multimillonario. ¿De qué dependerá el cambio? De lo abiertos que estemos para recibirlo.

Autor : Anthony Robbins.

: Anthony Robbins. Narrado por : Sebastián Rosas.

: Sebastián Rosas. Duración : 17 horas y 27 minutos.

: 17 horas y 27 minutos. Lo puedes encontrar en Audible.

Inquebrantables

Es muy poco probable que no hayas visto este libro, alguna vez, en cualquier librería, ya que ha alcanzado una popularidad tal que casi todos los que lo han leído lo recomiendan. Aquí, el autor ofrece un montón de ejercicios que sirven para superar momentos difíciles a nivel personal, profesional y familiar, rompiendo patrones de comportamiento preestablecidos y pensando cuál es el mejor camino para tomar tomando en cuenta la forma de ser de cada uno.

Autor : Daniel Habif.

: Daniel Habif. Narrado por : Daniel Habif.

: Daniel Habif. Duración : 6 horas y 29 minutos.

: 6 horas y 29 minutos. Lo puedes encontrar en Audible.

Cómo Hacer que te Pasen Cosas Buenas

Una de las cosas más difíciles a la que muchos tenemos que enfrentarnos día con día es a la frustración cuando nos sucede algo negativo o dañino, y este libro justamente ayuda a evitar que ese mal sentimiento se quede en uno para buscar, desde su propia psique y a través de un enfoque científico, cómo puede uno tomar las riendas de su propia vida entendiendo a su cerebro, gestionando sus emociones y atrayendo lo positivo.

Autor : Marián Rojas Estapé.

: Marián Rojas Estapé. Narrado por : Valeria Arribas.

: Valeria Arribas. Duración : 7 horas y 12 minutos.

: 7 horas y 12 minutos. Lo puedes encontrar en Audible.

Amor Zero: Cómo Sobrevivir a los Amores con Psicópatas

La psicopatía en el ámbito de pareja es muy real, y es importante visibilizarlo para evitar presentes y/o futuros actos de violencia, o para sanar algún mal acto del pasado. Este libro justamente hace un viaje a través de la psicopatía de algunas personas haciendo mención de casos de violencia y abuso para aprender a identificarlo, y si un@ ya vivió una situación similar, también da claves para aprender a seguir adelante a pesar del dolor y las heridas.

Autor : Iñaki Piñuel.

: Iñaki Piñuel. Narrado por : Juan Magraner.

: Juan Magraner. Duración : 9 horas y 16 minutos.

: 9 horas y 16 minutos. Lo puedes encontrar en Audible.

Conócete a Ti Mismo Tal y Como Eres

La sabiduría budista es uno de los mejores regalos que la humanidad dejó a la propia humanidad, y este audiolibro es fiel prueba de ello, el cual nos expone la sabiduría del Dalai Lama para lograr un autoconocimiento que nos permita vivir en plenitud, ya que sólo se puede estar bien con el mundo cuando uno está bien consigo mismo, pero, ¿cómo lograrlo cuando uno no conoce verdaderamente quién es? Las respuestas a las preguntas del mundo está dentro de uno, y aquí podremos encontrar el camino hacia esa sabiduría.

Autor : Dalai Lama.

: Dalai Lama. Narrado por : Josué Morales.

: Josué Morales. Duración : 6 horas y 22 minutos.

: 6 horas y 22 minutos. Lo puedes encontrar en Kobo.

Cómo Vencer Todos tus Miedos

El mayor enemigo de uno mismo no se halla afuera sino adentro, y justamente se alimenta de nuestros temores para no permitirnos avanzar. Con este audiolibro lograrás, por fin, darle cara a aquellas cosas que te causan temor para enfrentarlas de una manera positiva, que no te dañe y no te deje peor de cómo sientes que estás, ya que, dejando ir el miedo, uno podrá alcanzar metas más altas.

Autor : David Valois.

: David Valois. Narrado por : Edson Matus.

: Edson Matus. Duración : 2 horas y 39 minutos.

: 2 horas y 39 minutos. Lo puedes encontrar en Audible.

Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva

Mucha gente le tiene miedo a los hábitos porque piensa que es casarse con un modo de vida para siempre, cuando la realidad es que hay hábitos que son necesarios para conseguir el éxito, y este audiolibro los explora y ayuda a que uno los forje para mejorar su vida persona siguiendo objetivos y metas claras con un camino bien construido, y no solo perdiendo el tiempo en el mundo del soñar.

Autor : Stephen R. Covey.

: Stephen R. Covey. Narrado por : Alejo Felipe.

: Alejo Felipe. Duración : 3 horas y 32 minutos.

: 3 horas y 32 minutos. Lo puedes encontrar en Audible.

Los Cuatro Acuerdos

Antes de mirar hacia el futuro, es necesario comprender mejor el pasado y conocer la sabiduría que podemos obtener de él, y es por eso que este audiolibro nos propone un método nacido en la cultura tolteca para eliminar todas las malas creencias heredadas y construir una nueva realidad que nos permita liberarnos, de una vez por todas, de prejuicios y miedos que ni siquiera son nuestros pero que bien se han abrazado a nuestros espíritus.

Autor : Don Miguel Ruiz.

: Don Miguel Ruiz. Narrado por : David Albaladejo.

: David Albaladejo. Duración : 2 horas y 55 minutos.

: 2 horas y 55 minutos. Lo puedes encontrar en Audible.

El Monje que Vendió su Ferrari

Este audiolibro cumple con una doble función: te entregará una historia maravillosa y entretenida, y te ayudará a reflexionar, a través de su trama, la forma en la que podemos llegar a perder el tiempo enfocándonos en cosas que no nos dejan nada saludable. Sigue la historia de Julian Mantle, un abogado exitoso quien sufre un ataque al corazón y, por lo mismo, se enfrenta al vacío de su existencia, por lo que decide vender todas sus cosas, viajar a la India y convertirse en monje para alcanzar la sabiduría y el bienestar.

Autor : Robin Sharma.

: Robin Sharma. Narrado por : Horacio Mancilla.

: Horacio Mancilla. Duración : 5 horas y 32 minutos.

: 5 horas y 32 minutos. Lo puedes encontrar en Audible.

El Hombre en Busca del Sentido

¿Qué es aquella cosa que realmente nos ata a la vida? La historia del doctor Viktor E. Frankl nos ayudará a reflexionar sobre ello en este audiolibro, en el cual el especialista explica el descubrimiento de la logoterapia tras haber sido prisionero en un campo de concentración, donde perdió el sentido de su propia existencia, y la forma en que la recobró, para que uno pueda hacer un trabajo similar, desde la psique, y trascender en su propia existencia.

Autor : Viktor E. Frankl.

: Viktor E. Frankl. Narrado por : Marcelo Russo.

: Marcelo Russo. Duración : 5 horas y 41 minutos.

: 5 horas y 41 minutos. Lo puedes encontrar en Audible.

Habla Menos, Actúa Más

Todos conocemos la frase “mucho ruido y pocas nueces”, y sabemos que hace referencia a aquellas personas que hablan demasiado pero que, al momento de actuar, algo les falla y simplemente se quedan quietos. Para evitar que a uno le pase eso en las metas que tiene para su vida, este audiolibro propone un camino de 7 pasos que ayudarán a crear procesos sencillos y aplicables para conseguir el triunfo conociendo las autocapacidades y sin tener que estarlo presumiendo.

Autor : Brian Tracy.

: Brian Tracy. Narrado por : Dave Ramos.

: Dave Ramos. Duración : 1 hora y 25 minutos.

: 1 hora y 25 minutos. Lo puedes encontrar en Audible.

La Ansiedad No Es un Mosquito que Pasa y me Pica

Hoy día, muchos sabemos que la ansiedad es un padecimiento mental serio, que no se elimina con una simple palabra de aliento, y este audiolibro es la prueba de ello, ya que a través de las experiencias terapéuticas de su autora, se busca explicar qué detona la ansiedad, cómo poder detectar las situaciones que producen malestar y de qué manera enfrentarlas o evitarlas para que dejen de causar estragos dentro de uno.

Autor : María Teresa Llobet Turallas.

: María Teresa Llobet Turallas. Narrado por : Alba Sola.

: Alba Sola. Duración : 38 minutos.

: 38 minutos. Lo puedes encontrar en Audible.

Vivir la Vida con Sentido

Aunque todos quisiéramos llevar una vida alegre y feliz para sentir que nuestra existencia cobra sentido, la realidad es que cualquier situación puede ayudarnos a generar bienestar, incluso las negativas, que son necesarias para fomentar el equilibrio. Este audiolibro muestra cómo cambiar las actitudes propias para propiciar mejores estados emocionales que permitan ver la situación con buenos ojos, de manera positiva, a pesar de que parezca que no hay nada bueno en lo que se vive.

Autor : Victor Küppers.

: Victor Küppers. Narrado por : Carles Sianes.

: Carles Sianes. Duración : 6 horas y 45 minutos.

: 6 horas y 45 minutos. Lo puedes encontrar en Audible.

Si lo Crees, lo Creas

Los bloqueos mentales y emocionales no son algo que produzcan orgullo, aunque tampoco son entes imposibles de vencer, y este audiolibro así lo demuestra, otorgando ejercicios para desbloquearse al cambiar de actitud y creer enteramente en la posibilidad de cambiar. El éxito se atrae de dentro hacia afuera, y si uno no tiene la suficiente fe en que lo positivo está cerca, las cosas simplemente no llegarán.

Autor : Brian Tracy y Christina Stein.

: Brian Tracy y Christina Stein. Narrado por : Dave Ramos.

: Dave Ramos. Duración : 6 horas y 6 minutos.

: 6 horas y 6 minutos. Lo puedes encontrar en Audible.

Autodisciplina Automática

Dentro de nosotros tenemos la herramienta más poderosa del mundo y no hemos querido darnos cuenta: es nuestro cerebro, el cual, al igual que una computadora, puede reprogramarse para conseguir mejores resultados en las metas que nos proponemos. Este audiolibro ayuda a que, a través de diversos ejercicios, uno forme estrategias y hábitos esenciales para avanzar en los ámbitos personal, familiar, social y laboral, logrando que el cerebro sea el verdadero motor de la existencia.

Autor : Russell C. James.

: Russell C. James. Narrado por : Ernesto Tissot.

: Ernesto Tissot. Duración : 3 horas y 21 minutos.

: 3 horas y 21 minutos. Lo puedes encontrar en Audible.

¿Conoces otros audiolibros de superación que puedan impulsar a cualquiera a seguir adelante? Compártenos tus recomendaciones y comentarios a través de nuestros canales digitales, y si buscas más contenido literario, te dejamos estos enlaces: Vuelve a confiar en el amor con los libros de Alice Kellen; Mangas yaoi de romance para volver a creer en el amor; y Libros similares a “Heartstopper” por si te quedaste con ganas de más.

